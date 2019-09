Đá mài bắn vào cổ làm tổn thương khí quản

Quảng NinhNam bệnh nhân 37 tuổi đang làm việc thì bị đá của máy mài văng vào cổ vùng trên tuyến giáp, tổn thương khí quản, mất máu nhiều.

Được người thân đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cuối tháng 8. Bệnh nhân khó thở, phải ngồi dậy để thở, tràn khí dưới da.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, khâu nối phần sụn giáp vỡ, xử trí các tổn thương khác và đặt Cannuyn. Sau hơn 10 ngày điều trị, hiện sức khỏe người bệnh ổn định, ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân với vết thương đã được khâu lại an toàn. Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền - Khoa Tai Mũi Họng, cho biết các tổn thương vùng cổ thường nguy hiểm do khu vực này có mạch máu lớn, nguy cơ gây sốc do mất máu. Tổn thương khí quản khiến người bệnh bị suy hô hấp, nguy cơ cao tử vong. Bệnh nhân này rất may mắn vì được cứu chữa kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần rất thận trọng trong quá trình lao động, trang bị và sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp nhằm đảm bảo an toàn.

Thúy Quỳnh