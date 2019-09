Dạ dày, ruột bé gái nằm trên lồng ngực

11 bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP HCM, đến An Giang để mổ cho bé gái bị thoát vị hoành bẩm sinh, ngày 12/9.

Bé gái chào đời 9 ngày trước tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang. Bé thoát vị hoành, suy hô hấp nặng, tím tái, rối loạn chuyển hóa, tuần hoàn không ổn định. Xác định không thể chuyển viện an toàn nên bác sĩ chăm sóc đặc biệt, đặt nội khí quản, thở máy cho bé, hội chẩn cùng bác sĩ TP HCM.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phẫu thuật cho bé gái tại An Giang ngày 12/9. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Hình ảnh cận lâm sàng thấy dạ dày, quai ruột bệnh nhi chiếm toàn bộ phổi. Nếu không phẫu thuật để sắp xếp lại vị trí, bé khó giữ được tính mạng. Mổ nội soi, bác sĩ phát hiện toàn bộ ruột non, ruột già, lá lách thoát vị nằm trên khoang màng phổi. Bác sĩ đưa các tạng thoát vị từ ngực về ổ bụng và khâu phục hồi cơ hoành khiếm khuyết.

Tiến sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh biện Sản Nhi An Giang, cho biết đây là ca mổ nội soi cơ hoành thành công đầu tiên tại viện. Thoát vị hoành bẩm sinh là hiện tượng các tạng từ ổ bụng chui lên lồng ngực qua lỗ khuyết bẩm sinh. Tùy lỗ thoát vị to hay nhỏ mà các phủ tạng như dạ dày, ruột non, lách có thể chui lên lồng ngực.

Bé gái được chăm sóc tích cực sau mổ. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Hiền cho biết, trong thai kỳ mẹ bé không khám thai tại bệnh viện. Các bà mẹ mang thai tháng 5 trở đi nên siêu âm, sớm phát hiện để có phẫu thuật sớm sau sinh. Nếu không chẩn đoán và can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong ở trẻ rất cao.

Lê Phương