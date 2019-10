Dạ dày chàng trai giãn to choán ổ bụng

Cần ThơHội chứng động mạch treo hiếm gặp khiến bệnh nhân 23 tuổi sút 16 kg trong khoảng 10 ngày, nôn ói dữ dội khi ăn uống.

Bác sĩ La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, cho biết bệnh nhân cấp cứu ngày 8/10 vì đau thượng vị kèm nôn ói dữ dội, sụt từ 78 kg xuống 62 kg.

Chụp X-quang dạ dày cản quang, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng thấy dạ dày giãn rất to, chiếm gần hết ổ bụng, tắc tá tràng. Trong cuộc mổ ngày 16/10, bác sĩ thám sát các tạng trong ổ bụng không thấy khối u. Dạ dày và gần toàn bộ tá tràng giãn rất to, ruột non và ruột già xẹp. Đoạn cuối tá tràng chỗ nằm giữa động mạch mạc treo tràng trên và động mạch chủ bụng bị hai mạch máu siết chặt gây tắc nghẽn hoàn toàn.

Kíp mổ cắt bỏ một số dây xơ dọc theo bó mạch mạc treo tràng trên và động mạch chủ bụng, di động đoạn cuối tá tràng, giúp tá tràng lưu thông tốt. Ngày 19/10, bệnh nhân hết đau bụng, không còn nôn ói, bụng mềm xẹp, ăn uống gần như bình thường, trung đại tiện được.

Chiều 18/10, bệnh nhân hồi phục tốt sau hai ngày mổ. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Phú, đây là trường hợp mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên, rất hiếm gặp. Bệnh thường xảy ra ở người gầy, suy kiệt, khó chẩn đoán, ảnh hưởng trầm trọng sức khỏe và có thể dẫn tới tử vong, trụy tim mạch đột ngột nếu phát hiện, điều trị chậm trễ.

Triệu chứng thường gặp là bệnh nhân có cảm giác no sớm, buồn nôn, nôn ói, đau như dao đâm ngay sau khi ăn do tá tràng bị đè nén phải tăng nhu động để đẩy thức ăn đi xuống. Người bệnh hay trướng bụng, bụng biến dạng, ợ hơi, đau bụng, suy dinh dưỡng nặng, thường nôn ói rất nhiều dẫn đến rối loạn nước điện giải và suy kiệt sớm

Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bị hội chứng động mạch mạc treo tràng trên khoảng 30%, đa số do sự chậm trễ trong chẩn đoán. Khi hồi sức, bù nước, điện giải, dinh dưỡng không hiệu quả, cần can thiệp phẫu thuật.

Lê Phương