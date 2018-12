Cứu người đàn ông nôn ói, sụt cân kéo dài

Đau bụng, sốt kéo dài do lao lách hiếm gặp / Bé trai suýt tai biến liệt người do túi phình động mạch cổ

Bệnh nhân đau khắp vùng thượng vị lan ra sau lưng và lên vai phải, nôn ói, lạnh run, chán ăn, vàng da. Phim chụp CT Scan cho thấy bụng bệnh nhân có túi giả phình kích thước 34 mm ở vùng gan phải. Vì túi giả phình với kích thước lớn, vách mỏng, dọa vỡ bất ngờ đe dọa tính mạnh người bệnh, các bác sĩ quyết định can thiệp để loại bỏ túi phình và mạch máu.

Bác sĩ Nguyễn Chí Phong, Phó Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bình Dân cho biết ngoài việc có túi giả phình ở động mạch nằm sâu trong gan vốn là vị trí rất khó tiếp cận, người bệnh còn bị dị dạng trong cấu trúc mạch máu nuôi gan. Thông thường động mạch gan xuất phát từ động mạch thân tạng, còn bệnh nhân này lại xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên và đoạn động mạch chủ khá ngoằn ngoèo gây khó khăn trong thao tác.

Hình ảnh sau khi bơm keo lấp túi giả phình và tắc mạch.

Sau gần một giờ can thiệp nội mạch, ê kíp mổ mới tiếp cận được túi phình. Nhờ tiên lượng tốt và can thiệp chủ động, các bác sĩ đã kịp thời sử dụng keo sinh học bít đường vào túi phình và tắc chọn lọc mạch máu thành công giúp ngăn chặn nguy cơ chảy máu, huyết áp bệnh nhân trở lại ổn định. Hiện bệnh nhân đã ăn uống khỏe mạnh, không còn bị những cơn đau hành hạ.

Theo bác sĩ Phong, tắc mạch máu ít ảnh hưởng đến chức năng của gan do không gây nguy cơ thiếu máu nuôi gan. Can thiệp nội mạch là lựa chọn tối ưu và gần như là duy nhất trong trường hợp này để loại bỏ chủ động, an toàn, đồng thời tránh các tai biến của mổ mở.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau can thiệp. Ảnh: N.T

Phình động mạch gan là một bệnh lý hiếm gặp nên việc chẩn đoán và can thiệp đòi hỏi phải có đội ngũ bác sĩ tay nghề cao. Bệnh thường biểu hiện với các cơn đau thượng vị từng đợt, vàng da nhưng nhiều khi người bệnh lại nhầm với các bệnh lý khác như viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, viêm gan... Nếu phát hiện muộn, túi giả phình động mạch gan vỡ thì bệnh nhân sẽ tử vong.

Lê Phương