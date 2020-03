Cứu người đàn ông ngã gãy cột sống

Hà NộiBệnh nhân 41 tuổi, ngã chấn thương sọ não và cột sống, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn.

Ngày 18/2, anh vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, chảy máy trong não, gãy xương cột sống mất vững liệt tủy không hoàn toàn. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch, bác sĩ phải đưa anh vào điều trị hồi sức sau đó nhanh chóng hội chẩn để tìm phương án điều trị tốt nhất.

Nếu không được điều trị kịp thời, chính xác, bệnh nhân sẽ bị giảm hoặc mất vận động hai chân, giảm hoặc mất cảm giác ở vùng phía dưới tủy sống, dẫn đến các biến chứng và thương tật thứ phát như loét do tỳ đè.

Bác sĩ Phan Minh Trung, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết ê kíp quyết định phẫu thuật cố định cột sống bằng phương pháp vít cuống sống qua da dưới hướng dẫn của robot. Đây là phương pháp mổ ít xâm lấn giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn, ít chịu di chứng của vết mổ dài và các biến chứng chảy máu, nhiễm trùng.

Phẫu thuật ít xâm lấn đòi hỏi phẫu thuật viên phải được đào tạo và bệnh viện có máy móc, thiết bị hỗ trợ trong phòng mổ. Vì vậy các bác sĩ sử dụng phòng mổ Hybrid và robot Artis Pheno để điều trị cho bệnh nhân. Ê kíp phẫu thuật dựa vào hình ảnh thực có độ nét cao do robot hiển thị để thao tác và can thiệp an toàn, chính xác vào khu vực tổn thương nằm sâu trong cơ thể mà không cần rạch da rộng như mổ mở kinh điển.

Nhóm bác sĩ phẫu thuật cột sống tại phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, Hà Nội. Ảnh: Minh Trung.

"Không có những thiết bị này, chúng tôi vẫn đủ khả năng phẫu thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân song độ chính xác thấp hơn, thời gian mổ kéo dài hơn", bác sĩ Trung nói.

Bệnh nhân có thể ngồi dậy và tập phục hồi chức năng chỉ 3 ngày sau mổ. Ngày 13/3, anh có thể đi lại bình thường và được xuất viện. Ngày 19/3, anh tái khám, cho biết đã dần quay lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Chi Lê