Cứu cụ bà 90 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa

Hà NộiBà Nguyễn Thị Lanh bị sốc mất máu, ổ loét hoành tá tràng chảy máu thành tia, cao tuổi lại tăng huyết áp nên nguy cơ tử vong.

Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ngày 18/9 tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân, truyền máu cấp cứu. Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng phát hiện ổ loét hoành tá tràng đang chảy máu thành tia, dạ dày đọng nhiều máu cục. Bác sĩ sử dụng clip kẹp cầm máu, không phẫu thuật mà điều trị nội khoa.

Bác sĩ Đoàn Bình Tĩnh, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực, cho biết bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, hồng cầu chỉ còn một nửa so với người bình thường, nên việc cấp cứu bù thể tích máu mất và tìm ra điểm chảy máu là tối cấp. Do đó, phải hồi sức bệnh nhân để đảm bảo huyết áp ngay trên bàn nội soi can thiệp.

Kíp bác sĩ thực hiện nội soi bằng clip cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Xuất huyết tiêu hóa còn gọi là chảy máu tiêu hóa, do nhiều nguyên nhân như chảy máu ổ loét, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, chảy máu khối u, viêm...

Dấu hiệu nhận biết là nôn ra máu đỏ, máu cục, nâu sẫm lẫn với thức ăn, đi ngoài phân đen, nát lỏng như bã cà phê, mùi thối khắm. Tùy theo mức độ mất máu, triệu chứng vã mồ hôi, chân tay lạnh, da niêm mạc nhợt, vật vã, ngất xỉu, huyết áp tụt, mạch nhanh nhỏ, thở nhanh nông, tiểu ít...

Khi có các dấu hiệu nghi xuất huyết tiêu hóa, kèm đau vùng thượng vị, xanh xao, hoa mắt, chóng mặt... cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Đỗ Anh Giang, Khoa Nội soi Can thiệp, cho biết xuất huyết tiêu hóa là một bệnh lý cấp cứu, đòi hỏi chẩn đoán sớm, tìm điểm chảy máu để cầm máu. Tùy mức độ xuất huyết có các phương pháp điều trị khác nhau. Trong đó, can thiệp dưới nội soi là phương pháp hiệu quả, nhanh chóng, không phải phẫu thuật nên bệnh nhân nhanh hồi phục.

Các phương pháp can thiệp cầm máu qua nội soi đường tiêu hóa như thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản, tiêm cầm máu qua nội soi, tiêm xơ cầm máu, kẹp kim loại cầm máu qua nội soi, đông nhiệt laser, argon...

Thùy An