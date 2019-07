Cuộc đoàn tụ gia đình sản phụ ung thư sau nửa năm suýt chết

Đây là lần trở về sau hơn nửa năm xa nhà, điều trị ở bệnh viện Hà Nội để giữ thai, sinh con và điều trị ung thư vú của chị Liên. Ông Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp mổ lấy thai cho chị Liên, cho biết đây là "một ca kinh điển". Ban đầu chỉ mong giữ được con, không thể ngờ có ngày hai mẹ con khỏe mạnh, ôm nhau trở về nhà.

Mang thai gần 4 tháng, chị Liên phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 4, di căn nhiều chỗ. Chị suy sụp nhưng vẫn quyết định giữ lại thai nhi, hy vọng cầm cự đến khi em bé đủ lớn để có thể chào đời. Chiều 22/5, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai vì sức khỏe chị Liên không thể cầm cự được nữa. Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư vú di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được. Bé trai Đỗ Bình An chào đời mới 31 tuần thai, nặng 1,5 kg. Bình An là tên mẹ đặt cho con với hy vọng con cả đời được bình an. "Khi vào phòng mổ sinh chỉ xác định cần con vuông chứ không cần mẹ tròn. Vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi cả nhà được đoàn tụ tại ngôi nhà này", chị Liên nói.