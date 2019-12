Cuộc chiến chống ung thư của một gia đình

MỹMột gia đình tại Florida có ba người cùng chiến đấu chống lại các căn bệnh ung thư hiếm gặp.

Năm 2014, Kathy Desclefs được chẩn đoán mắc bệnh u lympho không Hodgkin. Đây là một khối u ác tính, bắt nguồn từ các tế bào máu trắng. Tháng 8 năm nay, chồng cô là Benoit Desclefs được thông báo về một khối u não không thể phẫu thuật. Đến tháng 10, Luke, con trai họ biết mình mắc ung thư hạch có Hodgkin.

Vợ chồng Kathy Desclefs Benoit Desclefs. Ảnh: Kathy Whelan Benoit Desclefs

"Đây là một quá trình đầy đau khổ", Kathy chia sẻ.

Từ năm 2014, Kathy thường xuyên ra vào bệnh viện để điều trị ung thư. Trong khi đó, con trai cô cho biết, khi được chẩn đoán mắc bệnh u lympho Hodgkin vào tháng 10 năm nay, cậu bé không có các biểu hiện quá bất thường.

"Tôi thấy một cục u kỳ lạ trên cổ và nói với mẹ", Luke cho biết.

Dù có tên gần giống nhau, căn bệnh mà Kathy và Luke mắc phải có nhiều điểm khác biệt. Đây là hai loại chính của u lympho. U lympho Hodgkin xảy ra khi các tế bào B trở nên lớn bất thường được gọi là tế bào Reed - Sternberg. U thường phát triển ở phần trên của cơ thể như cổ, ngực hoặc nách. Trong khi đó, u lympho không Hodgkin có trong các mạch bạch huyết khắp cơ thể.

Luke Desclefs được chẩn đoán mắc ung thư hạch có Hodgkin vào tháng 10 năm nay. Ảnh: Kathy Whelan Benoit Desclefs

Ung thư hạch Hodgkin thường được phát hiện ở giai đoạn đầu, là căn bệnh dễ điều trị. Ngược lại, ung thư hạch không Hodgkin hiếm hơn, chỉ có thể chẩn đoán khi khối u đã tiến triển.

Ttrong lúc đau khổ nhất, Benoit Desclefs, người chồng, người cha, trụ cột của gia đình được thông báo rằng khối u não không thể phẫu thuật.

Benoit là đầu bếp người Pháp. Anh chuyển đến Jacksonville, Florida, 16 năm trước để mở nhà hàng có tên The Magnificat Cafe. Để trang trải tiền viện phí, có thể gia đình Desclefs sẽ phải bán The Magnificat Cafe.

"Thật khó khăn về cả tinh thần và thể chất. Nhưng tôi luôn cầu nguyện và tiếp tục cố gắng", anh chia sẻ.

Anh bắt đầu quá trình hóa trị trong tháng 12 này, cùng với con trai Luke.

Tiên lượng của Benoit là 12 năm. Trong khi đó, Luke đang chờ đợi kết quả chụp PET (Positron Emission Tomograpgy) trong tuần này. Nếu phản ứng tốt với phác đồ điều trị, cậu bé sẽ có triển vọng rất khả quan. Tuy nhiên, căn bệnh của Kathy cực hiếm và phát triển vô cùng phức tạp. Hiện bác sĩ chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác về tương lai của cô.

Gia đình Desclefs đã phải vật lộn để xoay xở giữa việc điều trị và kinh doanh nhà hàng. Benoit thuê thêm nhân viên để phụ giúp do sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Họ cũng thành lập một chiến dịch gây quỹ trên Go Fund Me để kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ quá trình trị bệnh cho cả gia đình.

Thục Linh (Theo CNN, Daily Mail)