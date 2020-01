Cụ bà thọ nhất thế giới sinh nhật 117 tuổi

Nhật BảnCụ bà Kane Tanaka, người cao tuổi nhất thế giới, đón sinh nhật lần thứ 117 vào ngày 2/1, phá kỷ lục của chính mình.

Buổi lễ mừng thọ của bà Kane diễn ra thân mật cùng với nhân viên và bạn bè tại viện dưỡng lão Fukuoka, miền nam Nhật Bản.

Ngày 9/3 năm ngoái, bà được tổ chức Kỷ lục Guiness (World Guiness Record) công nhận là người sống thọ nhất thế giới.

Bà Kane là con thứ 7 trong gia đình, kết hôn với ông Hideo Tanaka ngày 6/1/1922. Họ không gặp nhau trước ngày cưới (một phong tục phổ biến ở Nhật Bản thời bấy giờ), có chung 4 người con và nhận nuôi thêm một người khác.

Cụ bà Kane Tanaka và chứng nhận người sống thọ nhất thế giới, năm 2019. Ảnh: Reuters

Năm 103 tuổi, bà Kane được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng và phải phẫu thuật. Khi bà được 107 tuổi, người con trai bà đã viết một cuốn sách kể về cuộc đời của mẹ mình, tựa đề In Good and Bad Times, 107 Years Old (tạm dịch: Thời gian huy hoàng và tồi tệ, 107 tuổi).

Bà Kane thường thức dậy vào lúc 6h sáng, học toán và chơi trò Othello cùng với bạn bè tại viện dưỡng lão vào buổi chiều. Bà thích ăn chocolate và uống cà phê. Khi được hỏi về bí quyết để sống thọ, bà chia sẻ, điều quan trọng nhất là có một gia đình hạnh phúc và "không bao giờ mất niềm tin".

Tuổi kỷ lục của bà Kane là biểu tượng của dân số già hóa nhanh chóng cùng tỷ lệ sinh giảm mạnh ở Nhật Bản, kéo theo đó là tình trạng thiếu lao động ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế trong tương lai. Số trẻ sơ sinh ở nước này đã giảm khoảng 5,9% vào năm ngoái, xuống dưới 900.000 em, lần đầu kể từ khi chính phủ bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1899.

Thục Linh (Theo Reuters, World Guiness Record)