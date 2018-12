Cụ bà 94 tuổi múa Kungfu điêu luyện

Theo In the Now, bà Hexian bắt đầu tập Kung Fu từ năm 4 tuổi và trở nên thuần thục rất nhanh nhờ đam mê tập luyện. Không lâu sau, bà trở thành giáo viên dạy võ cho rất nhiều học sinh ở vùng thị trấn Lực Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Ở quê nhà, bà Hexian được dân làng thân thương gọi là "người phụ nữ hào hiệp" vì bà chiến đấu bảo vệ người yếu thế, cứu người bị nạn hay bị cướp bóc ngoài đường. Cụ bà chia sẻ, tổ tiên đi trước truyền lại môn võ Kungfu để chúng ta làm việc trượng nghĩa chứ không phải để bắt nạt người khác. Trong các tiết dạy võ của mình, bà luôn nhắc nhở học trò về cách sử dụng sức mạnh, chỉ ra tay tương trợ và bảo vệ chứ không để ức hiếp.

Bà Hexian duy trì tập võ đều đặn hơn 80 năm qua nên cơ thể vẫn rất linh hoạt. Sáng sớm thức dậy, bà căng giãn tay chân bằng cách đi vài đường quyền, hít thở không khí trong lành sáng sớm. Bà cụ nổi tiếng về tài sử dụng nắm tay, cách đi gậy cũng thuần thục, điêu luyện.

Cụ bà 94 tuổi đánh

Cụ bà cho hay việc vận động thường xuyên giúp ăn ngon, buổi tối ngủ sâu và giữ được đầu óc minh mẫn. Dù tuổi cao, cụ vẫn nhớ rõ nhiều chuyện từ ngày xa xưa, những gương mặt học trò mấy chục năm trước.

Cụ Hexian ăn uống điều độ, ăn nhiều rau cải, thực phẩm được trồng tại quê nhà và ăn đúng giờ giấc. Cụ cho hay việc tiếp tục hướng dẫn võ cho các thế hệ nhỏ tuổi giúp bà tìm được niềm vui để yêu đời và nhờ đó sống khỏe hơn.

