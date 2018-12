Công ty bảo vệ chặn xe cứu thương bị dừng hợp đồng ở bệnh viện nhi

Ngày 2/7, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh tranh cãi giữa một bên là bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương với một bên là người nhà và tài xế chiếc xe cấp cứu, trên xe có một bệnh nhi đang hấp hối cần được đưa về quê Nghệ An gấp để chuẩn bị hậu sự. Người nhà tố cáo bảo vệ chặn xe, không cho ra khỏi bệnh viện. Sau khi lãnh đạo bệnh viện bác thông tin bảo vệ chặn xe khiến bệnh nhi chết, ngày 7/7 xuất hiện video thứ hai ghi lại cảnh người mẹ gào khóc bên chiếc xe cứu thương, trong khi tài xế và người nhà đang đôi co với phía bảo vệ. Sự việc khiến dư luận bất bình về thái độ vô cảm của lực lượng bảo vệ đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về sự quản lý lỏng lẻo của lãnh đạo bệnh viện, để xảy ra tình trạng cấu kết, độc quyền dịch vụ vận chuyển bệnh nhân. Người nhà cho biết trước khi họ thuê xe cứu thương đưa con về thì nhận được một cuộc điện thoại lạ đề nghị cung cấp xe chở về Nghệ An với giá cao, song gia đình không đồng ý và thuê xe cứu thương tư với giá chỉ rẻ bằng một nửa. Liên quan đến vụ việc, 3 bảo vệ đã bị cho thôi việc. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện chấn chỉnh lại hoạt động xe cứu thương, gỡ bỏ những quy định vận chuyển nội bộ bất hợp lý nếu có.