Công thức ăn uống '4-5-1'

Dinh dưỡng một ngày phải cân đối 4 nhóm chất: đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất, đủ 5 trong 8 nhóm thực phẩm.

Vừa qua, chuỗi hội thảo "An toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách với sức khỏe cộng đồng" do Cục an toàn thực phẩm phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Công ty cổ phần Acecook Việt Nam mang tới nhiều thông tin hữu ích về ăn uống hợp lý. Trong đó phải kể tới công thức "4-5-1" do Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Bạch Mai, nguyên Viện phó Viện dinh dưỡng Quốc gia đưa ra.

Chế độ ăn uống đạt sự cân đối của 4 yếu tố

Một chế độ ăn uống cân bằng phải đạt được 4 yếu tố: cân đối giữa 3 nhóm chất sinh năng lượng, giữa đạm động vật, thực vật, chất béo động vật và thực vật, vitamin và khoáng chất. Theo đó, để đạt sự cân đối giữa 3 nhóm chất sinh năng lượng thì lượng chất đạm (protein) phải đạt từ 13-20%; chất béo (lipid) là từ 20-25%, tinh bột (carbohydrate) từ 55-65% trong bữa ăn hàng ngày.

Mỗi người không nên kiêng khem tinh bột, chất béo mà cần có kế hoạch dinh dưỡng cho bản thân, gia đình cân đối, hợp lý.

Hội thảo An toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách với sức khỏe cộng đồng.

Có ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm

Để đảm bảo tính đa dạng của bữa ăn thì phải có ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm, trong đó nhóm thực phẩm cung cấp chất béo là bắt buộc.

Nhóm một - lương thực: Gạo, mì ăn liền, ngô, khoai, sắn là thức ăn cơ bản, nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể.

Nhóm 2 - các loại hạt: đậu, đỗ, vừng, lạc là nguồn cung cấp chất đạm thực vật cho cơ thể.

Nhóm 3 - sữa và các sản phẩm từ sữa, cung cấp chất đạm động vật, canxi quan trọng cho cơ thể.

Nhóm 4 - thịt các loại, cá và hải sản cung cấp chất đạm động vật, đặc biệt các axit amin cần thiết mà cơ thể người không tự tổng hợp.

Chế độ ăn cân bằng phải cân đối 4 nhóm chất: đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Nhóm 5 - trứng và các sản phẩm của trứng là nguồn cung cấp chất đạm động vật, nhiều chất dinh dưỡng quý cho cơ thể.

Nhóm 6 - nhóm củ quả màu vàng, da cam, màu đỏ như cà rốt, bí ngô, gấc, cà chua hoặc rau tươi có màu xanh thẫm là nguồn cung cấp vitamin, chất khoáng chủ yếu cho cơ thể. Loại rau càng càng sẫm màu thì càng có giá trị dinh dưỡng.

Nhóm 7 - rau củ quả khác như su hào, củ cải cung cấp vitamin, chất khoáng và chất xơ.

Nhóm 8 - dầu ăn, mỡ các loại là nguồn cung cấp năng lượng và các axit béo cần thiết cho cơ thể.

Bữa ăn dinh dưỡng cần đa dạng về thực phẩm.

Dinh dưỡng một ngày phải cân đối

Một bữa ăn hài hòa, cân đối, dinh dưỡng trong một ngày phải kết hợp giữa 4 yếu tố, 5 nhóm thực phẩm nói trên. Theo đó, công thức dinh dưỡng "4-5-1" cho thấy trong ăn uống phải đảm bảo tính đa dạng, cân đối không kiêng khem hoặc lạm dụng bất cứ thực phẩm nào.

Ngoài ra, mỗi thành viên trong gia đình đều có nhu cầu riêng về các nhóm chất nên cần tìm hiểu để áp dụng phù hợp. Có như vậy bạn, gia đình mới tận hưởng niềm vui trong ăn uống, có thể trạng, sức khỏe tốt nhất, cũng như không cần lo lắng đến các vấn đề nóng trong người hay mất cân bằng dinh dưỡng...

Công thức ăn uống '4-5-1'

Lê Nguyễn