Cơn đau bụng cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm

Đau bụng dữ dội sau khi ăn chất béo là dấu hiệu tổn thương túi mật. Đau vùng bụng dưới kèm buồn nôn, sốt, ớn lạnh, coi chừng sỏi thận.

Đau bụng ở các vị trí khác nhau cho thấy tình trạng sức khỏe khác nhau. Cơn đau như kim đâm hoặc cảm thấy áp lực ở vùng bụng trên ngay dưới xương sườn, có thể bạn đang gặp vấn đề liên quan đến tim, Kristine Arthur, M.D., bác sĩ nội khoa tại Trung tâm Y tế Orange Coast cho biết. Điều này chắc chắn đúng nếu cơn đau kéo dài hoặc bạn có các triệu chứng khác như khó thở.

Sau khi ăn nhiều chất béo, bạn cảm thấy đau đớn tột cùng mà không hết, nên đi kiểm tra túi mật. Túi mật là một túi nhỏ hình quả lê nằm bên dưới gan, chức năng chính là lưu trữ mật và đưa nó đến ruột non, nơi chất béo được tiêu hóa. Khi túi mật bị viêm, thường do sỏi mật chặn ống mật dẫn đến ruột non, khiến mật tích tụ gây bệnh.

Đau ở trên và giữa bụng xảy ra cùng với cơn buồn nôn và ợ hơi có thể là dấu hiệu của một cơn đau tim. Đau kèm khó thở, là dấu hiệu khẩn cấp.

Đau giống như dao đâm vào vùng bụng dưới kèm theo buồn nôn, nôn, sốt và ớn lạnh, coi chừng sỏi thận. Đau đột ngột ở phía bên phải của bụng dưới, đặc biệt nếu kèm với sốt, là dấu hiệu viêm ruột thừa.

Cơn đau ruột thừa thường bắt đầu quanh vùng rốn và di chuyển xuống vùng bụng dưới, ngày càng đau, có hoặc không gây sốt, ớn lạnh, nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón. Nếu bạn gặp những triệu chứng này và cơn đau kéo dài, bất thường, phải đến bệnh viện ngay. Viêm ruột thừa thường phải phẫu thuật, nếu chậm ruột thừa bị vỡ gây nhiễm trùng, tử vong.

Đau bụng là dấu hiệu của nhiều bệnh, tùy vị trí cơn đau. Ảnh: Self

Bạn đang bị đầy hơi và tiêu chảy hoặc táo bón, chuột rút bụng dưới, là dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích (IBS). Hội chứng ruột kích thích mạn tính ảnh hưởng đến 25 đến 45 triệu người dân Mỹ, theo Tổ chức Quốc tế về Rối loạn Chức năng Đường tiêu hóa. Hội chứng xuất hiện ở mọi lứa tuổi, phổ biến tuổi dưới 50 và cứ 3 người thì có 2 là nữ.

Khi cơn đau giữa bụng xuất hiện đột ngột - đặc biệt ở những người có tiền sử bệnh loét dạ dày hoặc dùng quá nhiều aspirin hay NSAID, có thể là dấu hiệu bị thủng dạ dày. Tình trạng này được coi là một cấp cứu ngoại khoa, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến viêm phúc mạc, gây sốc nhiễm khuẩn trong khoang bụng. Trường hợp này bệnh nhân phải phẫu thuật để xử trí thủng dạ dày.

Đau ở vùng dưới bên trái của bụng là biểu hiện viêm túi thừa, túi nhỏ ở đại tràng có thể bị tắc nghẽn và thủng. Phác đồ điều trị là bằng kháng sinh và làm mềm phân để giảm nguy cơ hình thành áp xe.

Nếu mất khả năng vận động hoàn toàn do đau dạ dày, bạn có thể mắc bệnh por porria, một nhóm các rối loạn do sự tích tụ các hóa chất tự nhiên tạo ra porphyrin trong cơ thể. Bạn sẽ cảm thấy kiệt sức, tê liệt tứ chi và thay đổi tâm thần kinh như lo lắng hoặc trầm cảm.

Cuối cùng, nếu bạn đau bụng, giảm cân ngoài ý muốn, thấy máu trong phân, bị thiếu máu, gia đình có người bị ung thư đường tiêu hóa hoặc viêm ruột, cần đi khám tầm soát bệnh.

