Có nên dùng kháng sinh để trị cảm lạnh, cảm cúm?

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eugica Cold & Flu Herbal Infusion với 14 loại thảo dược hỗ trợ làm giảm 7 triệu chứng cảm, cảm cúm. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Sri Lanka, được bán ở các nhà thuốc và Tiki. Xem thêm thông tin chi tiết tại: www.eugica.vn. Thành phần: Công thức Link Samahan với 14 loại thảo dược thiên nhiên gồm ngò rí, gừng, tiêu đen, vàng đắng, cách cỏ, tiêu lốp, thổ đinh quế, thì là Ai Cập, cang mai, hạt carom, riềng, cà trái vàng, cỏ pathpadagam, cam thảo.



Link Samahan là nhãn hiệu của Link Natural Products (Pvt) Ltd, phát triển và sản xuất bởi Link Natural Products (Pvt) Ltd P.O. Box 2, Malinda, Kapugoda, Sri Lanka.



Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) - số 364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.



Giấy phép quảng cáo số 00630/2018/ATTP-XNQC do Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 19/6/2018.



Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.