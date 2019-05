Cô gái sắp cưới bị bỏng axit do tự lột da mặt tại nhà

Sau ít giờ bôi sản phẩm lột da, gương mặt cô gái 20 tuổi ở Hà Nội bị loang lổ vết bỏng, phù nề và rộp mụn nước.

Muốn có làn da trắng hồng trong ngày cưới, cô gái mua một bộ mỹ phẩm "peel da" (lột da sinh học) được bán online.

Sau khi bôi sản phẩm, da của cô bị bỏng rát, nóng ran rồi nhanh chóng phù nề và rộp mụn nước. Bác sĩ chẩn đoán da bỏng nặng do sử dụng sản phẩm chứa hàm lượng axit cao.

Tiến sĩ Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị phù mặt, nổi đầy mụn, đỏ ửng giãn mạch da mặt, ngứa ngáy, sần sùi... Hầu hết bệnh nhân tự mua sản phẩm dưỡng da hoặc làm đẹp tại các cơ sở không uy tín.

"Bệnh nhân có thể bị sẹo vĩnh viễn do tình trạng bỏng axit", bác sĩ Hà nói.

Cô gái bị bỏng do tự lột da tại nhà. Ảnh: T.L

Peel da là dùng dung dịch bào mòn da, làm tăng quá trình bong vảy để da mịn màng hơn. Phương pháp này có thể phá hủy hoàn toàn thượng bì hoặc một phần trung bì nếu không được điều trị đúng cách và dùng dung dịch tốt.

Theo bác sĩ Hà, tất cả sản phẩm bôi làm trẻ hóa da, trắng sáng da luôn có tính chất lột dù nhẹ hay mạnh. Những sản phẩm chuyên dùng, tính chất lột da còn mạnh mẽ hơn. Vì thế, để dùng những sản phẩm này cần phải tìm hiểu rõ tình trạng da của mỗi người. Bác sĩ da liễu là người chỉ định liều dùng phù hợp cho bệnh nhân, cảnh báo các dấu hiệu phản ứng để kịp thời dừng sử dụng sản phẩm. Tự ý dùng sản phẩm lột da tại nhà có thể gây các biến chứng như kích ứng, bỏng, nhẹ làm tăng sắc tố đỏ da, nặng sẽ gây sẹo vĩnh viễn.

"Mỗi loại da khác nhau cần sản phẩm thay da sinh học chứa loại hóa chất và nồng độ khác nhau. Nếu không kiểm soát được liều lượng và thời gian thay da sinh học, bạn sẽ rất dễ bị bỏng nặng", bác sĩ Hà nói.

Chia sẻ tại Hội nghị Da liễu miền Bắc ngày 17/4, phó giáo sư Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận 25.000 lượt người đến khám, tư vấn, điều trị bệnh lý da như trứng cá, sẹo, nám, tàn nhang, bạch biến, viêm da cơ địa, lão hóa da, rụng tóc, phẫu thuật thẩm mỹ... Trong đó, 20% bệnh nhân là nam giới.

Theo ông Thường, hiện những phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn hoặc ít xâm lấn được nhiều người lựa chọn làm đẹp do an toàn, không để lại sẹo, thời gian can thiệp ngắn. Tuy nhiên, không thể tùy tiện tự dùng các phương pháp không xâm lấn vì bạn dễ gặp tai biến như tiêm chất làm đầy gây tắc mạch, hoại tử vùng mắt, mũi...

Lê Nga