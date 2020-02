Cô gái hở hàm ếch thay đổi ngoại hình sau 10 tiếng thẩm mỹ

Trang Nhung được chỉnh hình hai hàm trên dưới, sửa sẹo môi do dị tật để lại, trượt cằm, nâng mũi, cắt mí, tạo khóe mắt.

Tập 6 show truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ lên sóng, Trang Nhung bước vào vòng phẫu thuật thẩm mỹ.

Từ nhỏ, Nhung, 20 tuổi, Phú Thọ đã phẫu thuật 2 lần để xử lý dị tật sứt môi hở hàm ếch. Bác sĩ Annie Lê, đại diện ekip bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam cho biết, đây là trường hợp khe hở môi vòm miệng toàn bộ, chỉnh sửa để có vẻ ngoài bình thường đã khó, để xinh đẹp là thách thức lớn.

Ekip chuẩn bị hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại để thăm khám cho Trang Nhung.

"Tình trạng thiểu sản nhiều khối xương hàm trên, kết hợp với quá phát xương hàm dưới, gương mặt to, bạnh, khe hở môi vòm 2 bên, chúng tôi dự tính sẽ tiến hành đẩy xương hàm trên ra trước 1cm. Tuy nhiên, do Nhung đã từng phẫu thuật 2 lần rồi nên sẹo co kéo ở trong vùng hàm miệng rất cứng. Vì vậy phải lùi xương hàm dưới nhiều hơn so với dự định để đảm bảo chức năng ăn nhai, tính thẩm mỹ cao", bác sĩ Annie Lê cho biết.

Trong suốt 10 tiếng đồng hồ phẫu thuật, bác sĩ đẩy xương vùng hàm trên ra trước, xương vùng hàm dưới đẩy ra sau. Đồng thời, tác động vào xương vùng cằm, xương góc hàm 2 bên.

Trang Nhung trước và sau phẫu thuật

Sau đó, Trang Nhung tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật nâng mũi, cắt mỡ mắt trên, cắt mí, cắt khóe mắt để hoàn thiện gương mặt. Quá trình nâng mũi gặp không ít khó khăn do trụ mũi rất ngắn, cần dành nhiều thời gian để tạo hình sống mũi, đầu mũi và cánh mũi.

Ngoại hình mới của Trang Nhung đã khiến ban giám khảo và khán giả trường quay bất ngờ. Cô gái sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh xinh đẹp, tỏa sáng, sải bước catwalk tự tin trên sân khấu. Diễn viên Lan Phương chia sẻ. "Nhìn Nhung chị bỗng nhớ tới các cô hồ ly tinh xinh đẹp trong phim Trung Quốc, đúng là ca phẫu thuật xuất sắc".

CáDiễn viên Lan Phương, Stylist Hoàng Ku khen g ngoại hình mới của Trang Nhung sau 4 tháng thẩm mỹ.

Các giám khảo khác cũng dành nhiều lời "có cánh" cho thí sinh này. Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định: "Em phải làm lại hộ chiếu, chứng minh thư ngay nhé". Còn khi tư vấn định hình phong cách cho Trang Nhung, stylist Hoàng Ku công nhận: "Em là thí sinh lột xác nhất về thần thái".

Nhung thay đổi cả ngoại hình và thần thái.

Để gương mặt Trang Nhung đẹp tự nhiên, các bác sĩ chú trọng tạo hình cắt mỡ mắt trên, tạo hình sống mũi, tạo hình đầu mũi, cánh mũi, tạo hình cắt khóe mắt...

