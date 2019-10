Cô bé thấp lùn truyền cảm hứng bằng tiếng hát

MỹGrace Anna Rodgers, cô bé 9 tuổi mắc chứng thấp lùn hiếm gặp đã truyền cảm hứng tới hàng triệu người nhờ tiếng hát của mình.

Grace Anna Rodgers chào đời với hội chứng Conradi Hünermann. Đây là một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp với tỷ lệ một trên 200.000 trẻ sơ sinh. Hội chứng gây dị tật ở xương, mẩn ngứa kéo dài trên da và đục thủy tinh thể.

"Rất nhiều người nghĩ chứng thấp lùn chỉ ảnh hưởng đến chiều cao của người bệnh. Nhưng thực tế, các hệ lụy kéo theo rất nhiều", Angela Rodgers, mẹ của Grace chia sẻ.

Grace gặp những biến dạng ở cột sống. Đầu gối trái của em bị lệch khớp nghiêm trọng không thể duỗi thẳng và phải sử dụng một chiếc nạng chuyên dụng để có thể đi lại.

Grace Anna Rodgers mắc chứng thấp lùn bẩm sinh. Ảnh: Grace Anna Sings.

Trong 4 năm, gia đình Grace đã nỗ lực chữa trị khớp gối của em. Cô bé trải qua một cuộc phẫu thuật cùng 11 thủ thuật y tế khác. Ca phẫu thuật năm 2012 suýt cướp đi mạng sống của em.

Grace Anna vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và cất cao tiếng hát của mình trong nỗ lực chiến đấu với căn bệnh. Mẹ của Grace chia sẻ em bắt đầu hát trước cả khi biết nói. Những video ngắn của Grace đăng tải trên Instagram nhận được nhiều sự chú ý của người xem.

Grace Anna cùng mẹ, bà Angela Rodgers. Ảnh: Grace Anna Sings.

Video đầu tiên năm 2013 ghi lại hình ảnh cô bé hát vang quốc ca Mỹ đã thu hút 350.000 lượt xem. Trang cá nhân của Grace Anna có hơn 1,2 triệu lượt theo dõi. Theo bà Angela Rodgers, Grace được mọi người yêu thích nhờ thông điệp tích cực mà em truyền tải mỗi ngày qua những bài hát của mình.

Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Grace được nhiều bác sĩ biết đến và đề nghị giúp đỡ. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Scottish Rite, bang Texas, đã đưa ra lộ trình điều trị nhằm khắc phục các dị tật về xương. Ca phẫu thuật tiếp theo của cô bé dự kiến diễn ra vào tháng 2/2020.

Grace và mẹ đã xuất bản cuốn sách Who do you see when you look at me? (tạm dịch: Bạn thấy ai khi bạn nhìn vào tôi?) kể về quá trình chiến đấu với bệnh tật và nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng Conradi Hünermann.

Thục Linh (Theo Good Morning America)