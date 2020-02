Chuyên gia tư vấn cách tăng cường miễn dịch cho người cao tuổi

Thạc sĩ Dinh dưỡng Nguyễn Đức Minh, nguyên là Phó Phòng Quản lý Khoa học, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Theo ông Minh, trong mùa dịch bệnh, cách phòng chống tốt nhất là nâng cao sức đề kháng của cơ thể để có thể tiêu diệt virus lạ này ngay từ khi mới xâm nhập vào cơ thể cũng như khi đã gây bệnh. Người cao tuổi, hệ miễn dịch suy yếu rất cần phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng để cải thiện sức khoẻ.

Thạc sĩ Dinh dưỡng chỉ ra những điểm người cao tuổi nên lưu ý sau đây.

Lên thực đơn khoa học

Theo Thạc sĩ Dinh dưỡng Nguyễn Đức Minh, thực đơn khoa học là yếu tố hàng đầu để mọi người đặc biệt là người cao tuổi có sức khoẻ tốt, tăng cường khả năng miễn dịch. Trong mùa dịch bệnh, người cao tuổi nên ăn đủ các chất: tinh bột, đường, protein, chất béo... Với những tỉnh miền Bắc có khí hậu lạnh, nên tăng cường chất béo từ thực vật trong bữa ăn, giúp cho cơ thể có cơ chất để sinh năng lượng chống rét. Ngày thời tiết lạnh, có thể ăn nhiều hơn ngày thời tiết nóng do cơ thể phải tiêu tốn calorie nhiều hơn để bù lại lượng nhiệt mất ra môi trường.

Ngoài ra, nên bổ sung các vi chất dinh dưỡng giúp cho cải thiện hệ miễn dịch bao gồm: vitamin A, D, E, một số vi chất sắt, kẽm, vitamin C. Vitamin C làm tăng khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Tuy nhiên, cơ thể con người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được cung cấp thông qua các loại thực phẩm để duy trì sức khỏe. Các vi chất dinh dưỡng này có trong rau củ, trái cây như: bưởi, cam, chanh, đu đủ.

Nên bổ sung rau, củ, quả vào bữa ăn.

Thạc sĩ Dinh dưỡng Nguyễn Đức Minh cũng khuyên người già cũng nên uống sữa để tăng cường hệ miễn dịch. Người già thường khó tiêu, đầy bụng vì vậy nên chọn loại sữa phù hợp cho người lớn tuổi.

Người cao tuổi có thể bổ sung sữa vào thực đơn để góp phần tăng cường khả năng miễn dịch.

Cẩn trọng khi chế biến đồ ăn

Trong mùa dịch bệnh, việc chế biến đồ ăn rất quan trọng để đảm bảo sức khoẻ cho cả gia đình nói chung và người cao tuổi nói riêng. Nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, khi chế biến cần nấu chín kỹ. Với món ăn riêng cho người già nên nấu mềm, dễ tiêu, số lượng ít nhưng chất lượng phải đảm bảo như súp, cháo thịt, các món hầm...

Khi ăn, nên chia thành nhiều bữa nhỏ, không nên dồn ép vào 1-2 bữa trong ngày sẽ làm cơ thể người già khó hấp thu. Buổi sáng và trưa nên ăn thức ăn giàu calori và bữa tối ăn nhẹ nhàng hơn kèm theo chút hoa quả. Tránh ăn quá no, vào bữa tối dẫn đến đầy bụng chướng hơi.

Uống đủ nước, không dùng đồ uống có cồn

Theo Thạc sĩ Dinh dưỡng Nguyễn Đức Minh người già thường cảm thấy lạnh nên có thói quen dùng rượu gừng, rượu thuốc để chống rét. Đây là quan niệm sai lầm. Đồ uống có cồn, đặc biệt là rượu gây dãn mạch, khi ra ngoài lạnh rất nguy hiểm. Nên giữ ấm bằng cách ăn thêm tỏi, gừng, uống trà gừng.

Ngoài ra, người già cũng nên uống đủ nước để cơ thể khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng. Nên uống nước ấm ngay sau khi ngủ dậy và uống nước theo nhu cầu trong ngày. Tuy nhiên, tránh uống quá nhiều nước vào buổi tối dẫn đến tình trạng tiểu đêm gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Mất ngủ cũng khiến hệ miễn dịch suy yếu.

Giữ ấm cơ thể và tập luyện nhẹ nhàng

Thạc sĩ Dinh dưỡng Nguyễn Đức Minh nhận định, với người cao tuổi việc giữ ấm cơ thể rất quan trọng, đặc biệt là người sống ở các tỉnh miền Bắc vào thời điểm này. Ngoài ăn đồ ăn nóng, người già cần mặc đủ ấm. Với người có tiền sử bệnh hen, bệnh hô hấp cần giữ ấm mũi, cổ bằng khăn áo khi đi ra gió.

Người già cũng nên tập luyện đều đặn giúp cho cơ thể dẻo dai, xương và cơ bắp chắc khoẻ. Vào mùa dịch bệnh, có thể tập những bài thể dục đơn giản trong nhà. Tuy nhiên, người già không nên tập luyện quá sức, tập thể dục dưới trời mưa hay khi nhiệt độ xuống quá thấp.

Mùa dịch bệnh, song song với việc ăn uống các thực phẩm nêu trên, Thạc sĩ Nguyễn Đức Minh lưu ý người già cũng cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đã ra khuyến cáo để giữ sức khoẻ tốt, hạn chế lây nhiễm bệnh dịch nguy hiểm.

