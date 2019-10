Chuyên gia chia sẻ ứng dụng tỷ lệ 'vàng' trong nâng ngực

Vòng một cân đối rất quan trọng

Trong bất cứ ca thẩm mỹ, các chuyên gia luôn muốn kết quả cuối cùng tốt nhất, nâng cấp vòng một cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, mỗi cơ thể có đặc điểm riêng, với những tỷ lệ riêng dẫn đến không ít trường hợp đặt sai loại túi ngực.

Công nghệ nâng ngực hiện đại có thể hỗ trợ các bác sĩ về size ngực phù hợp, dựa trên hình ảnh 3D mô phỏng kết quả sau nâng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng có đẹp, khiến khách hàng hài lòng hay không phụ thuộc lớn vào tay nghề và thẩm mỹ của bác sĩ.

Giáo sư, bác sĩ Janis Gilis tại hội thảo ở Việt Nam gần đây.

Theo Giáo sư, bác sĩ Janis Gilis, bên cạnh trường hợp ngực quá to hoặc quá nhỏ so với cơ thể, việc đặt túi không đúng kích thước và tỷ lệ phù hợp dẫn đến một số hậu quả như: túi đặt quá xa hoặc quá gần nhau, khoang đặt túi quá to hoặc quá nhỏ so với túi, độ nhô của túi không phù hợp dẫn đến đầu nhũ hoa bị chúi xuống, hướng lên trên hoặc sang hai bên. Do đó, việc tìm ra tỷ lệ chuẩn cho thẩm mỹ vòng một được nhiều chuyên gia quan tâm. Bí quyết này đã được một giáo sư, bác sĩ của Mỹ phát hiện.

Tỷ lệ "vàng" - cách ứng dụng nghệ thuật trong thẩm mỹ vòng một

Trong lần tham dự hội thảo về thẩm mỹ vòng một tại Việt Nam, Giáo sư, bác sĩ Janis Gilis giới thiệu về cách áp dụng tỷ lệ "vàng" Fibonacci trong các ca nâng ngực của ông.

Tỷ lệ "vàng" có hình dáng là một đường xoắn ốc.

Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1. Chúng được thiết lập theo quy tắc: mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Con số này xuất hiện từ những thứ đơn giản đến phức tạp, thể hiện trong nhiều lĩnh vực mà chủ yếu là nghệ thuật. Rất nhiều nhà nghệ thuật thời phục hưng như Da vinci hay Angelo... đều lấy dãy Fibonacci làm tỷ lệ chuẩn cho tác phẩm của mình. Ngoài ra, tỷ lệ "vàng" có thể thấy ở Kim tự tháp Giza tại Ai Cập, trong logo của Google, hay trong những cánh hoa hồng và hình dáng của các ngân hà.

Ứng dụng tỷ lệ "vàng" trong nâng ngực giúp chị em sở hữu bộ ngực cân đối.

Với con mắt thẩm mỹ của một bác sĩ, ông Gilis đã nhìn thấy sự tương quan giữa tỷ lệ "vàng" Fibonacci và tỷ lệ cơ thể người, cụ thể là vòng một. Áp dụng chúng trong các ca phẫu thuật ngực sẽ cho kết quả hài hòa với vóc dáng. "Khi bước vào ca thẩm mỹ, tôi không chỉ xem mình là chuyên gia thẩm mỹ mà còn là nghệ sĩ, tạo nên vòng một phù hợp và nâng tầm vóc dáng cho phái đẹp", ông nói.

Giáo sư Gilis đã sử dụng vòng xoắn ốc để ước lượng các thông số của bộ ngực gồm: bầu ngực, điểm cực dưới, quầng ngực và núm vú. Đồng thời ước lượng khoảng cách từ chân ngực đến vai. Ông đưa ra minh họa trên hình ảnh thực tế, dùng đường xoắn ốc Fibonacci để áp vào vòng một, từ đó tìm ra được đường kính túi ngực phù hợp.

Ngoài ra, dựa vào tỷ lệ này, bác sĩ sẽ xác định chính xác sự di chuyển của nhũ hoa sau khi đặt túi, giúp ngực sau nâng đẹp tự nhiên, tránh tình trạng núm vú bị tụt hay bị cụp xuống. Kết hợp tỷ lệ Fibonacci và phương pháp đo độ dày mô tuyến, bác sĩ Janis Gilis sẽ có được các thông số của chiếc túi ngực phù hợp.

Bầu ngực cân đối theo tỷ lệ "vàng".

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã mời chuyên gia thẩm mỹ đến từ Mỹ, với những nghiên cứu về nâng ngực tỷ lệ "vàng" để tư vấn, giải đáp thắc mắc và trực tiếp nâng vòng một nội soi bằng túi B-lite cho chị em.

