Chuyên gia chia sẻ giải pháp cho người mất răng toàn hàm

Tuổi trung niên và cao niên thường đối mặt với mất răng toàn hàm, giải pháp Implant có thể khắc phục tình trạng này với chức năng và thẩm mỹ như thật.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện Worldwide, Trung tâm Nha khoa Dr. Hùng và Cộng Sự, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt TP HCM - chia sẻ về mất răng toàn hàm và công nghệ trồng răng Implant.

- Mất răng toàn hàm sẽ ảnh hưởng ra sao đến chất lượng cuộc sống, thưa bác sĩ?

- Mất răng toàn hàm dẫn đến tiêu xương, má sẽ bị hóp lại khiến người ta trông già đi. Mất răng cũng khiến ăn nhai khó khăn. Từ đó kéo theo nhiều vấn đề tác động xấu đến sức khỏe, tâm lý và cả tính thẩm mỹ. Chất lượng cuộc sống của độ tuổi trung niên và cao tuổi cũng giảm sút nghiêm trọng.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Đình Hùng cho biết hạnh phúc khi mang lại nụ cười tươi khỏe cho nhiều bệnh nhân.

- Giải pháp khắc phục mất răng toàn hàm là gì?

- Là cấy ghép Implant nha khoa. All on 4 hay all on 6 là phát minh của Nobel Biocare - thương hiệu Implant nha khoa lớn thế giới. Giải pháp này được áp dụng cho các trường hợp mất răng toàn hàm, thiếu hổng xương ở vùng răng sau mà hạn chế phẫu thuật ghép xương hàm.

Gọi là All on 4 vì chỉ cần cấy ghép 4 trụ Implant vào xương hàm - gồm hai trụ phía trước và hai trụ nghiêng phía tiền hàm. All on 6 là đặt 6 Implant nên sẽ có thêm hai Implant ở vùng răng hàm nếu đủ xương. Bệnh nhân sẽ có ngay hàm tạm được gắn cố định trên 4 (hoặc 6) Implant, khiến hàm giả chắc chắn, không bị xê dịch. Hàm tạm sử dụng trong thời gian khoảng 4- 6 tháng. Sau đó, hàm răng sứ cố định được gắn chặt trên Implant, như hàm răng vĩnh viễn thứ ba, tự nhiên và đảm bảo chức năng ăn nhai như răng thật.

Hội nghị đầu tiên phổ biến kỹ thuật All on 4 được tổ chức vào năm 2007 tại Las Vegas, Mỹ. Tôi đã tham dự khóa học này, sau đó áp dụng kỹ thuật All on 4 tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

Cô Hoa (TP HCM) trẻ lại nhiều tuổi nhờ làm hai hàm với giải pháp All-on-4.

- Yếu tố quyết định thành công của cấy ghép Implant là gì thưa bác sĩ?

- Chúng tôi giữ vững tỷ lệ cấy ghép Implant thành công tới 99% suốt 10 năm nay. Yếu tố quyết định thành công là chuyên môn của bác sĩ và sự làm chủ công nghệ - đây cũng là tiêu chí hàng đầu trong hoạt động của bệnh viện. Chúng tôi hoàn tất quy trình: khám; chụp phim CT Cone beam; lên kế hoạch trị liệu; thiết kế đặt Implant và phục hình thực hiện các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân trước phẫu thuật; cuối cùng là thực hiện phẫu thuật, gắn hàm tạm. Tất cả diễn ra trong ba ngày tại bệnh viện.

Các trang thiết bị chẩn đoán hiện đại như máy CT Cone-Beam, máy chụp phim X-Quang phổi, siêu âm tim, phòng xét nghiệm tại chỗ giúp kiểm soát sức khỏe bệnh nhân trước phẫu thuật.

Khu vực phòng phẫu thuật Implant theo tiêu chuẩn vô khuẩn của bệnh viện. Hệ thống máy gây mê hồi sức và đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm giúp bệnh nhân thư giãn trong khi phẫu thuật.

Phòng Lab in-house chế tác phục hình tại chỗ nhanh chóng với những vật liệu sứ cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ các công ty lớn như Ivoclar (Europe), Glidewell (Mỹ), Bredent (Đức), Noritake (Nhật). Chúng tôi còn áp dụng chính sách cam kết chất lượng Implant, bảo hành trọn đời với các hệ thống Implant cao cấp từ Mỹ, Thụy Sĩ.

Làm Zygoma hàm trên, All-on-6 hàm dưới, chú Long (gốc Long An) hài lòng với hàm răng mới.

- Bác sĩ từng chia sẻ bệnh viện của ông đã áp dụng kỹ thuật mới Zygoma Implant thành công cho bệnh nhân bị từ chối đặt Implant hàm trên. Ông có thể nói rõ hơn về điều này?

- Zygoma (hay Implant gò má) là kỹ thuật đặt Implant vào xương gò má cho những trường hợp mất răng toàn bộ ở hàm trên và thiếu xương nghiêm trọng tại vùng răng trước (do mang hàm tháo lắp lâu ngày hoặc hoặc có thể do bệnh lý nha chu...). Phẫu thuật đặt Zygoma Implant phải được thực hiện tại bệnh viện với tiêu chuẩn phòng mổ gây mê hồi sức và sự phối hợp ăn ý của đội ngũ bác sĩ phẫu thuật Implant, hàm mặt và bác sĩ gây mê hồi sức.

Chúng tôi chính thức áp dụng phẫu thuật Implant gò má tại Bệnh viện Worldwide sau khi được phép của Bộ Y tế. Trung bình mỗi tháng chúng tôi có đến 10 ca Zygoma.

- Lời khuyên của bác sĩ với bệnh nhân mất răng toàn hàm?

- Tôi từng chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc, nhiều bệnh nhân trẻ lại đến 10 tuổi sau khi làm răng mới và vài năm sau gặp lại, họ còn trẻ và khỏe hơn so với khi mới làm Implant. Câu mà tôi hay nghe bệnh nhân nói nhất là: "Biết vậy tôi đã đến tìm bác sĩ sớm hơn". Vì vậy, tôi muốn nhắn gửi đến bệnh nhân bị mất răng toàn hàm: "Đừng bỏ qua cơ hội khi có khả năng vì có sức khỏe là có tất cả".

Vạn Phát