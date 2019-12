Triệu chứng có thể là biều hiện của thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, viêm cột sống...

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương quân đội 108, chứng đau lưng, mỏi gối là một chứng bệnh rất thường gặp ở người cao tuổi với nhiều nguyên nhân khác nhau như: hư xương sụn cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm, viêm cột sống dính khớp, thoái hóa khớp gối... Trong đông y, chứng bệnh này do các nguyên nhân như can thận hư, yếu tố bên ngoài tác động chủ yếu là phong (gió), hàn (lạnh) và thấp tà (sống trong môi trường ẩm thấp).

Để chữa trị có hiệu quả tốt, người bệnh cần xác định nguyên nhân thông qua khám lâm sàng, làm các xét nghiệm cận lâm sàng như: chụp phim thường hoặc chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ, làm xét nghiệm về huyết học, sinh hóa, xét nghiệm dịch khớp... Trên cơ sở đó, việc lựa chọn điều trị theo tây y, đông y đơn thuần hoặc kết hợp cả hai phương pháp.

Về tây y, tùy theo nguyên nhân người bệnh có thể lựa chọn biện pháp trị liệu nội khoa hoặc ngoại khoa. Về nội khoa, các thuốc chống viêm giảm đau thuộc nhóm steroid hoặc no-steroid thường sử dụng dưới dạng uống hoặc tiêm vào ổ khớp kết hợp với lý liệu pháp. Với ngoại khoa, tùy theo tính chất bệnh lý có thể bạn thực hiện thủ thuật hoặc phẫu thuật. Thuốc tân dược thường tác dụng nhanh nhưng cũng nhiều điều không mong muốn như gây tổn thương đường tiêu hóa, rối loạn công thức máu, suy giảm miễn dịch...

Theo đông y, chứng đau lưng mỏi gối được người xưa trị liệu từ hàng nghìn năm nay với hai nhóm biện pháp là không dùng thuốc, dùng thuốc. Các phương pháp không dùng thuốc như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, tập luyện khí công dưỡng sinh, yoga. Người bệnh dùng thuốc với các dạng như thuốc sắc, cao, đơn, hoàn, tán... theo nguyên tắc chung là loại trừ các ngoại tà phong, thấp, hàn ra khỏi cơ thể đồng thời bồi bổ can thận, làm mạnh gân cốt.

Một trong những bài thuốc bồi bổ can thận hay dùng là Sâm nhung bổ thận xây dựng dựa trên quan điểm "can chủ cân, thận chủ cốt" của y học cổ truyền, kết hợp hài hòa giữa loại trừ nguyên nhân và bồi bổ cơ thể trong đó lấy bổ can thận làm chủ đạo từ đó giúp cho xương khớp khỏe mạnh.

Trong thành phần có nhân sâm giúp an thần, góp phần làm tăng trí nhớ. Nhung hươu và Cao ban long bổ tinh ích tủy, ích khí dưỡng huyết, làm mạnh gân xương. Ba kích, Cẩu tích, Đỗ trọng, Nhục thung dung, Thỏ ty tử, Tục đoạn là những vị thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, làm khỏe gân cốt; Hà thủ ô, Kỷ tử, Đương quy, Hoài sơn bổ huyết; Đẳng sâm, Cam thảo bổ khí kiện tỳ, Thục địa, Bách hợp bổ âm; Viễn chí và Liên nhục giúp an thần . Các vị thuốc phối hợp với nhau giúp ích khí dưỡng huyết, bổ thận, thích hợp cho những người bị đau lưng, mỏi gối do các nguyên nhân khác nhau. Bài thuốc có thể dùng riêng hoặc phối hợp với nhiều biện pháp của y học hiện đại.

Bài thuốc Sâm nhung bổ thận được dùng cho cả nam, nữ, không chỉ dự phòng và chữa trị chứng đau lưng mỏi gối mà còn tốt cho các trường hợp thận hư thận yếu, nam giới bị di mộng tinh, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, muộn con, suy giảm ham muốn tình dục, giúp cơ thể tăng cường sản xuất testosteron tự nhiên, làm chậm quá trình mãn dục nam; với nữ giới giúp điều tiết kinh nguyệt, chữa chứng kinh nguyệt không đều, các chứng mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi, suy giảm ham muốn sinh lý, cải thiện sạm da, nám má, khí hư, bạch đới, tóc bạc sớm, rụng tóc...

Bên cạnh công dụng góp phần chữa chứng đau lưng, mỏi gối, sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, cải thiện miễn dịch, bảo vệ gan, thận, bài trừ các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa.

