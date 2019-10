Chồng viết sách giúp vợ tìm lại trí nhớ

MỹSteve Curto đã viết một cuốn sách dành cho người vợ mắc bệnh mất trí nhớ do biến chứng tiền sản giật thai kỳ sau sinh con.

Cuốn sách But I know I love you (tạm dịch: Nhưng em biết rằng em yêu anh) ghi lại những kỷ niệm và tình yêu của cả hai vợ chồng trước thời điểm vợ của Steve Curto là Camre sinh con.

Năm 2012, Camre Curto 31 tuổi, đã mất đi cả trí nhớ dài hạn và ngắn hạn khi lên cơn động kinh và đột quỵ trong quá trình sinh con.

Steve Curto và Camre Curto. Ảnh: Steve Curto

Cô đã có một thai kỳ bình thường và khỏe mạnh cho đến tháng thứ 7, sau đó bắt đầu nôn mửa thường xuyên. Tuần thai thứ 33, Camre có biểu hiện khó thở và khô rát, sưng tấy ở cổ họng. Cô đã trải qua một cơn động kinh nghiêm trọng và được chồng đưa đến phòng cấp cứu.

Camre được chỉ định mổ sinh khẩn cấp để bảo vệ tính mạng cho cả hai mẹ con. Bé trai Gavin ra đời chỉ nặng 1, 8 kg và được chăm sóc tại lồng ấp dành cho trẻ sinh non trong vòng 36 ngày. Các bác sĩ sau đó xác định Camry mắc chứng tiền sản giật bị chẩn đoán sót trong quá trình khám thai. Đây là chứng rối loạn huyết áp cao làm giảm lượng máu cung cấp cho thai nhi.

"Cô ấy không thể nhớ lại khoảng thời gian trước khi não bị tổn thương. Trí nhớ ngắn hạn của cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Hiện tượng này cực kỳ hiếm gặp", bác sĩ tại Trung tâm Trị liệu Não Galaxy, tiểu bang Michigan, cho biết.

Camre nằm viện sau khi sinh con. Ảnh: Good Morning America.

Camre trải qua 30 ngày trong viện sau khi sinh con, không thể nhớ ra người chồng, gia đình và bản thân mình. Trong suốt thời gian đó, Steve luôn túc trực tại bệnh viện để trông coi cả hai mẹ con.

Những tháng đầu sau khi xuất viện, Camre ở nhà của cha mẹ mình để làm quen với cuộc sống. Trong khi đó, Steve đơn thân chăm sóc con trai. Camre đến thăm chồng con vài lần một tuần. Bác sĩ cho biết thể chất của Camre không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng những sinh hoạt thông thường như đánh răng, thay quần áo đều trở nên mới mẻ với người phụ nữ 31 tuổi.

Steve, Camre cùng con trai Gavin. Ảnh: Good Morning America.

Camre phải chịu đựng những biến chứng sau sinh như động kinh thường xuyên. Các loại thuốc trị chứng động kinh lại có tác dụng phụ, ảnh hưởng đến trí nhớ của cô.

Sau khoảng thời gian vô cùng khó khăn, một cuộc nói chuyện của cả hai đã trở thành động lực mãnh liệt giúp anh tiếp tục cuộc hành trình của mình, giúp đỡ Camre bình phục.

"Lúc đó chúng tôi đang ngồi trên sô pha và cô ấy nói với tôi ‘Em không biết anh là ai, nhưng em biết rằng em yêu anh’", Steve kể lại. Những từ cuối cùng trong câu nói đã được anh sử dụng làm tiêu để cho cuốn sách của mình.

But I know I love you ghi lại câu chuyện tình yêu của Steve và vợ, được xuất bản chỉ dành riêng cho Camre. "Cô ấy khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn. Đó là những gì tôi luôn yêu thương ở cô ấy. Tôi sẽ không từ bỏ hy vọng rằng, chúng tôi có thể lấy lại những gì mình từng có", anh nói.

Bìa cuốn sách But I know I love you Steve viết dành cho Camre. Ảnh: Good Morning America.

Camre trải qua quá trình trị liệu 5 năm để hồi phục trí nhớ. Với sự trợ giúp của các bác sĩ và chồng, cô bắt đầu tập lại những thói quen thường nhật như nấu ăn, dọn dẹp, thay quần áo đến việc thay tã cho con. Smith, bác sĩ trị liệu của Camre cho biết, trong lần đầu tiên gặp mặt, Camre giống như "một chiếc vỏ rỗng". Giờ đây, cô đã lấy lại được tính cách của mình và đủ khả năng chăm sóc cho con trai.

Theo bác sĩ Smith, điều quan trọng trong cuộc chiến này chính là việc giúp Camre lấy lại tự tin và hồi phục tính cách. Camre cũng đọc cuốn sách của chồng mình hàng ngày. Cô chia sẻ: "Cuốn sách là tất cả những gì chúng tôi từng trải qua, tất cả những gì tôi bỏ lỡ. Tôi rất thích đọc nó, nhưng cảm xúc của tôi vẫn vô cùng hỗn loạn".

Để ghi nhớ tốt hơn, Camre tập thói quen viết và lặp lại nhiều lần lịch sinh hoạt hàng ngày của mình. Steve và Camre cũng chia sẻ một thời gian biểu chung trên chiếc điện thoại di động. Sau nỗ lực đó, Camre đã nhớ được chồng và con trai Gavin là ai. Co cho biết, chồng và con trai là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp cô vượt qua mọi khó khăn.

Thục Linh (Theo Good Morning America)