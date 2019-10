Chống lão hóa từ bên trong

Nếu không chống lão hoá cho da, bổ sung dinh dưỡng cần thiết từ khi trẻ, làn da sẽ nhanh xuất hiện nếp nhăn, nám khi bước sang tuổi 30.

Duy trì vẻ trẻ trung, làn da tươi tắn là mong ước của các chị em. Nhưng không ai tránh được quy luật lão hóa tất yếu của cuộc sống mà chỉ có thể làm chậm chúng. Để "trẻ lâu, chậm già", chị em cần quan tâm chăm sóc da từ khi còn trẻ chứ không phải đợi đến độ tuổi da lão hóa mạnh hay trung niên.

Theo các chuyên gia, phái đẹp nên áp dụng những phương pháp chống lão hoá khoa học, từ đơn giản như không thức khuya; tránh ánh nắng mặt trời; giữ ẩm cho da; tẩy trang sạch sau khi trang điểm; không rửa mặt bằng nước nóng, đồng thời kết hợp sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa hợp lý...

Chăm sóc bản thân mọt cách khoa học để tránh lão hóa sớm.

Ngăn chặn lão hóa sớm từ bên trong

Nếp nhăn, chảy xệ, nám có thể xuất hiện từ rất sớm, do nhiều nguyên nhân như áp lực công việc, môi trường... Nếu không có biện pháp ngăn ngừa, làn da sẽ nhanh bị tàn phá sau 1-2 năm. Nhiều chị em chọn thẩm mỹ để chống lão hóa da nhưng không phải ai cũng may mắn được như ý, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng nếu lựa chọn cơ sở không đảm bảo.

Một làn da đẹp trước hết phải sáng khỏe. Các chuyên gia cho rằng, nền tảng của chống lão hóa da là bảo vệ da khoa học, đặc biệt là dinh dưỡng với chế độ ăn đủ năng lượng và đa dạng các loại thực phẩm; tăng cường sử dụng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin E, vitamin C, protein, beta-caroten..

Chống lão hóa với Royal Placenta 500.000

Sản phẩm Placenta-chiết xuất từ nhau thai là một trong những cách cải thiện lão hóa từ bên trong. Nhà sản xuất cho biết, nhau thai heo có tác dụng tăng cường độ đàn hồi, nuôi dưỡng làn da luôn căng mịn và hồng hào, ngăn ngừa lão hóa và xóa mờ nếp nhăn, hỗ trợ trị nám tàn nhang. Placenta cung cấp cho da protein, lipid, hàng loạt vitamin, khoáng chất, enzyme, acid nucleic, giúp da hồi phục, tái tạo và tươi trẻ...

Trẻ hóa da, sạch nám, săn chắc cơ thể với Royal Placenta 500.000.

Royal Placenta 500.000 có hàm lượng nhau thai heo tươi lên đến 500,000 mg, từ nguồn sạch, được kiểm định chặt chẽ theo quy trình Nhật Bản. Bên cạnh đó sản phẩm còn chứa hàm lượng cao collagen cá chiết xuất từ nguồn cá da trơn nằm ở biển sâu Nhật Bản. Collagen cá là loại collagen tốt, tương đồng với người và dễ hấp thụ, giúp chống lão hoá, làm lành vết thương, kháng khuẩn...

Sự kết hợp của 12 thành phần làm đẹp ưu tú trong Royal Placenta là nhau thai heo, collagen cá, sữa ong chúa; tinh chất quả lựu; tổ yến; tinh chất hoa cúc tím; tinh chất sụn cá hồi, tinh chất hoa anh đào; tinh chất hoa hồng... Đặc biệt là chiết xuất thực vật lên men của của 101 loại rau củ quả trái cây thảo dược đã được lên men tự nhiên như một dạng enzyme thực vật, vừa tạo hương vị thơm ngon dễ sử dụng vừa có tác dụng detox, thúc đẩy trao đổi chất, đào thải mỡ thừa, loại bỏ yếu tố gây lão hóa...

Royal Placenta 500.000 được sản xuất bởi AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd. Nhật Bản. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Số xác nhận quảng cáo 01830/2019/ATTP-XNQC cấp ngày 10/9 bởi Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.

Hotline: 0986.101155. Website: www.jpanwell.com Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty Cổ phần Hiroki

(Nguồn: Hiroki)