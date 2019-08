Chọn thuốc giảm cân đúng cách để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Người dùng cần xem rõ thành phần, nguồn gốc xuất xứ, cơ chế, tác dụng trước khi quyết định dùng thuốc giảm cân.

Ngoài tăng cường vận động, giảm tiêu thụ năng lượng thừa, các loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng lo lắng vì mua phải thực phẩm chứa chất cấm Sibutramine hoặc không nhãn mác. Do đó, việc xem kỹ nguồn gốc, thành phần sản phẩm rất quan trọng.

Người thừa cân, béo phì không chỉ kém hấp dẫn ở vẻ ngoài mà còn ảnh hướng đến sức khỏe.

Với mong muốn giúp mọi người vừa làm đẹp, vừa có vóc dáng chuẩn, Công ty TNHH TM DP Anh Dũng – ADPHAR CO., LTD giới thiệu thuốc giảm cân Orlitax (Orlitat 120mg).

Orlistat là một chất ức chế lipase đường tiêu hóa mạnh và lâu dài, ngăn chặn trực tiếp sự hấp thụ chất béo trong đường ruột, và do đó thúc đẩy giảm cân. Nhà sản xuất cho biết, người dùng orlistat sau một thời gian thấy biểu hiện giảm hàm lượng glucose trong máu, tăng độ nhạy insulin.

Orlitax là thuốc giảm cân do Công ty TNHH TM DP Anh Dũng phân phối.

Bằng cách ức chế các enzyme phân hủy chất béo ở dạng triglycerid thành các acid béo tự do và các monoglycerid, Orlitax làm giảm sự hấp thụ dầu mỡ từ thức ăn, kiểm soát thể trọng giúp cho người sử dụng đạt mục tiêu giảm cân, sớm sở hữu một vóc dáng thon gọn, khỏe mạnh. Nhà sản xuất cũng cho biết, thuốc không làm mất cảm giác ăn ngon, không gây tăng cân trở lại và không ảnh hưởng đến thần kinh do có cơ chế tác động tại lòng dạ dày và ruột non.

Tìm hiểu thêm tại website orlitax.info.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 0393/2018/XNQC/QLD cấp ngày 18/6/2018 bởi Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

