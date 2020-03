Chọn gel rửa tay khô đúng cách phòng Covid-19

Gel rửa tay khô cần có nồng độ cồn tối thiểu 60%, được kiểm định an toàn, có thể bảo vệ da tay khỏi dị ứng, khô rát… khi dùng nhiều lần.

Gel rửa tay khô được ưa chuộng vì tính tiện lợi, có thể mang theo mọi lúc mọi nơi, giúp làm sạch và bảo vệ khỏi vi khuẩn trong trường hợp không thể rửa tay với xà phòng. Tuy nhiên, trong mùa dịch Covid-19, tìm được sản phẩm chất lượng, an toàn là chuyện không đơn giản. Nếu lựa chọn gel rửa tay khô không đúng cách, mua phải hàng kém chất lượng, người dùng có thể sẽ gặp nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Thị trường gel rửa tay khô

Do nhu cầu mỗi lúc một tăng cao, nhất là trong mùa dịch bệnh, gel rửa tay khô là một trong những sản phẩm bán rất chạy. Trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm làm nhái, kém chất lượng, chưa qua kiểm định. Các thương hiệu nước rửa tay, gel rửa tay khô lớn bị làm giả với giá bán không rẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người còn tìm cách tự làm dung dịch sát khuẩn tại nhà. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có đưa ra hướng dẫn về công thức điều chế sản phẩm khử khuẩn tay nhưng theo WHO, thành phẩm phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn, quy trình, trang thiết bị, nguyên liệu, quản lý chất lượng mà không phải ai cũng có thể thực hiện.

Sử dụng các sản phẩm gel rửa tay khô không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định có thể không có tác dụng khử trùng, làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn, virus gây bệnh. Da tay còn có thể bị kích ứng, bong tróc và gây hại nếu vô tình gel rửa tay khô kém chất lượng xâm nhập vào cơ thể thông qua thức ăn, mắt, mũi, miệng... Vì vậy, mọi người nên tỉnh táo để chọn đúng sản phẩm uy tín, an toàn, góp phần bảo vệ bản thân khỏi nCoV trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các loại gel rửa tay khô trôi nổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cho người dùng. Ảnh: Shutterstock.

Cách chọn gel rửa tay khô

Để chọn được sản phẩm chất lượng, người dùng cần lưu ý:

- Chỉ nên mua hàng tại những địa điểm uy tín như siêu thị, hiệu thuốc, đại lý lớn... để tránh hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Sản phẩm cần có nồng độ cồn tối thiểu 60% để góp phần bảo vệ khỏi vi khuẩn, virus corona như khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

- Lựa chọn sản phẩm của các thương hiệu lớn, tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đã qua kiểm định an toàn từ các cơ quan uy tín.

- Lựa chọn sản phẩm có thành phần lành tính, an toàn, không làm khô da khi sử dụng thường xuyên.

- Thành phần không chứa các loại thuốc nhuộm vì có thể gây kích ứng cho da.

Để phòng ngừa nCoV và giảm áp lực cho thị trường, mọi người có thể rửa tay với xà phòng và nước sạch theo sáu bước trong vòng 20 giây theo khuyến cáo từ Bộ Y tế. Gel rửa tay khô được khuyến khích sử dụng khi không có nước sạch và xà phòng.

Trong đó, gel rửa tay khô mới từ Lifebuoy - nhãn hiệu sạch khuẩn hàng đầu thế giới - hiện là một trong những sản phẩm chất lượng được người dùng ưa chuộng, góp phần phòng ngừa khỏi vi khuẩn, nCoV.

Đại diện Lifebuoy cho biết, thành phần chính của gel rửa tay khô Lifebuoy là cồn thực phẩm cao cấp và isopropyl alcohol, được sản xuất dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Unilever, mang đến sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Gel rửa tay khô Lifebuoy còn thân thiện với da tay do được bổ sung vitamin E và Glycerin dưỡng ẩm, giúp người dùng không còn lo ngại về tình trạng khô da nếu phải sử dụng thường xuyên. Bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn gây bệnh (dựa trên kết quả kiểm nghiệm trên vi khuẩn chỉ thị trong phòng thí nghiệm) mà không cần nước, gel rửa tay khô Lifebuoy là một trong những giải pháp góp phần giúp người dùng bảo vệ bản thân và gia đình khỏi nCoV.

Gel rửa tay khô mới từ Lifebuoy góp phần bảo vệ gia đình khỏi vi khuẩn, virus gây bệnh.

Cảnh giác trước thị trường nhiễu loạn cùng với việc lựa chọn bộ đôi nước rửa tay và gel rửa tay khô Lifebuoy là góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trước vi khuẩn, nCoV trong mùa đại dịch. Sản phẩm "Gel rửa tay khô Lifebuoy bảo vệ vượt trội 10" - bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn mà không cần dùng nước (dựa trên kết quả kiểm nghiệm trên vi khuẩn chỉ thị trong phòng thí nghiệm) đã có mặt tại tất cả hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên cả nước và bán trực tuyến tại đây.

