Hãng bảo hiểm Liberty mới đây phát động chiến dịch “Tôi chọn vững tâm trước ung thư”, thu hút hàng nghìn người quan tâm. Nhiều kiến thức phòng tránh ung thư, kế hoạch dự phòng tài chính... được chuyên gia chia sẻ cho các gia đình tham gia.

“Tôi chọn vững tâm trước ung thư” là chiến dịch đánh trúng vào tâm lý bất an về tài chính của nhiều người, nếu chẳng may bệnh ung thư ập đến. Qua chiến dịch, hãng bảo hiểm khuyến khích mỗi người nên có kế hoạch tài chính chủ động và vững chắc cho chính bản thân và những người thân yêu xung quanh. Kế hoạch bắt nguồn từ những nỗ lực và con số đầu tư nhỏ, song có thể tạo nên khác biệt to lớn trong tương lai. Với mục tiêu này, chiến dịch đã thu hút nhiều người tham gia và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Theo Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư Quốc gia, mỗi năm Việt Nam có trên 94.000 ca tử vong do ung thư, gấp hơn 9 lần số người chết vì tai nạn giao thông. Với hầu hết người bệnh, tâm lý chán nản tuyệt vọng dễ dẫn đến việc đầu hàng số phận. Chi phí điều trị đắt đỏ cũng là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân không an tâm tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.

Chị Phương Nguyên (quận 7, TPHCM) vốn đang sống khỏe mạnh cùng chồng và hai con. Trong đợt khám sức khỏe định kỳ gần đây của công ty, chị phát hiện có khối u gan trong cơ thể. Bà mẹ 2 con cho biết: "Vợ chồng tôi có khoản tích lũy nhỏ cho tương lai bọn trẻ. Giờ phải lấy tiền, thậm chí bán nhà đi chữa bệnh, lòng thấy thật không đành".

Để vững tâm trước ung thư, chiến dịch khuyến khích các gia đình chủ động lên kế hoạch tài chính ngay từ khi còn khỏe mạnh. Tham gia quỹ bảo hiểm ung thư CancerCa$h 700 đồng mỗi ngày của Liberty Insurance là một trong những lựa chọn.

Gói này áp dụng cho bệnh ung thư ở mọi giai đoạn, với số tiền chi trả 100% số tiền bảo hiểm bạn đã mua trước đó trong một lần duy nhất, ngay khi có kết quả chẩn đoán. Điều này sẽ khiến người bệnh được yên tâm điều trị mà không bị áp lực về tài chính.

Chị Nga My (quận 2, TP HCM) là một trong những thành viên tham gia chiến dịch tích cực từ những ngày đầu. Chứng kiến nhiều gia đình khánh kiệt vì ung thư, chị tìm hiểu các gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp dành cho gia đình. Bên cạnh chi phí y tế phòng khi bệnh tật ốm đau, bà mẹ 38 tuổi cũng tích lũy tiền bạc cho con du học sau này để làm chủ tương lai.

Đại diện hãng cho biết, danh sách những thành viên cộng đồng "Tôi chọn vững tâm trước ung thư" đang ngày càng tăng. Phụ nữ thường là những người có thiên hướng vun vén và lo xa cho gia đình. Những chị em gánh trách nhiệm xây tổ ấm như chị Nga My là điển hình cho mẫu người phụ nữ hiện đại, chủ động đảm bảo cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh cho bản thân và gia đình.

An San