Cháu bé hai tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắcxin

Sau hơn 8 giờ tiêm vắcxin ComBE Five tại Trạm y tế, cháu bé ở Đắk Lắk bị tím tái toàn thân, co giật, tử vong sau đó.

Sáng 11/7, bé Trần Hoàng Anh hai tháng 8 ngày tuổi, trú xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, được đưa đến Trạm Y tế xã Ea Tar để tiêm vắcxin ComBe Five mũi 1 và uống vắcxin phòng bệnh bại liệt bOPV lần 1. Sau khi tiêm, bé được theo dõi tại trạm y tế 2 giờ và hoàn toàn khỏe mạnh.

Tối cùng ngày, bé sốt nhẹ, hôn mê sâu, toàn thân tím tái, co giật nên gia đình cùng trạm y tế đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Buôn Ma Thuột) để cấp cứu. Trên đường gần đến bệnh viện thì bé Anh tử vong. Gia đình sau đó không cho nhà chức trách khám nghiệm tử thi, để lo hậu sự cho cháu.

Vắcxin ComBE Five.

Sáng 15/7, bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân bé tử vong, sau đó họp hội đồng chuyên môn để có kết luận.

Trong ngày 11/7, Trạm Y tế xã Ea Ter có 60 bé được tiêm vắcxin ComBE Five và 40 bé được uống vắcxin bOPV. Các bé đều không có biểu hiện bất thường.

Vắcxin ComBE Five do Ấn Độ sản xuất, phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ/viêm phổi do vi khuẩn HiB và viêm gan B.

Trần Hóa