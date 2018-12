Chàng trai Sài Gòn gầy gò ăn chay nâng tạ để thân hình vạm vỡ

Nhìn vóc dáng vạm vỡ hiện tại, ít ai ngờ khi còn là cậu học trò cấp 3 Thanh Lâm luôn tự ti về cơ thể mình và bị gắn biệt danh như sào phơi đồ, hươu cao cổ bởi chiều cao 1,79 m, nặng 65 kg. Ký ức về cơ thể gầy còm của mình luôn là tâm điểm để bạn bè chọc ghẹo khiến Lâm luôn tự ti, ít tham gia các hoạt động ngoài trời.

Tốt nghiệp cấp 3, Lâm tập gym vì muốn hoàn thiện cơ thể mình để đẹp hơn trong mắt một bạn mà anh chàng đang "cảm nắng". Trong cảm nhận của chàng trai thì đối phương có vẻ không hài lòng về cơ thể gầy còm, cao lêu khêu của anh. Có tình cảm làm động lực nên tập luyện rất hăng say, tham gia nhiều môn thể thao, thay đổi lối sống chuyển sang yêu thích vận động. Thời gian đầu, Lâm gặp tất cả vấn đề mà người mới tập gặp phải như nhức mỏi cơ thể, tập sai, ăn uống không đúng.

Tình cảm biến thành động lực để anh vượt qua những khó khăn dù sau đó, ngoại hình Lâm thay đổi tích cực, đối phương vẫn không thích anh. Những rung động đầu đời không thành chuyện tình nhưng đã gieo trong anh tình yêu với gym và thể thao đến mức "không dứt ra được" như chàng trai chia sẻ. Hiện tại, gym là một phần cuộc sống của Lâm. Anh kể, lúc nào bản thân cũng có lý do để đi tập: vui, tập; buồn cũng đi tập; mưa tầm tã vẫn đi tập. Biệt danh hươu cao cổ ngày xưa đã cũ, nay bạn bè đã đổi sang gọi anh là khủng long, gắn với ấn tượng chàng trai vạm vỡ, nổi bật giữa đám đông. Lần này, Lâm cảm thấy vui và tự hào lắm, vì từ hươu mà thành khủng long thì cũng là một quá trình phấn đấu gian khổ.

Thời gian đầu Lâm tự mày mò tập luyện và chưa có nhiều kiến thức nên kết quả đến chậm, phải 6 tháng mới thấy cơ thể có chút chuyển biến. Trong hơn 2 năm đầu, Lâm tập sai nhiều cả về kỹ thuật, lịch tập chưa phù hợp và ăn uống sai cách. Lâm tập nghiêm túc, ăn uống khoa học và nhận nhiều sự thay đổi cơ thể nhất trong 2 năm gần đây. Lâm chia sẻ, với những bạn mới bắt đầu tập thì việc xác định rõ mục tiêu của mình là giảm mỡ, tăng cơ hay giảm cân cho thật cụ thể để tìm các bài tập phù hợp và ăn uống đúng để tránh mất thời gian và tiền bạc. Đừng bao giờ đánh giá thấp vai trò của chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi trong việc hình thành vóc dáng.

Video Lâm hướng dẫn tập mông và đùi sau:

Chàng kiến trúc sư chia sẻ, tập gym như một cuộc chiến đấu thực sự với bản thân. Sẽ có nhiều lúc bạn nản lòng, những cơn đau mỏi cơ giục bạn bỏ cuộc và có 1001 lý do để các bạn nghỉ tập. Những lúc đó, Lâm có lời khuyên là bạn hãy nhớ lại mục tiêu và lý do mình bắt đầu. Lâm làm nhiều việc cùng lúc nên thường xuyên dậy lúc 6h sáng để đi tập. Hôm nào làm việc từ sáng đến tối 8h về, nghỉ ngơi một chút rồi đi tập. Nhiều người hay viện lý do quá bận không thể sắp xếp thời gian nhưng trên thực tế điểm quyết định là bạn có đủ quyết tâm thay đổi cơ thể hay không.