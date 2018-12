Chàng sinh viên gầy còm thành người mẫu 6 múi sau 3 năm

Chàng trai gầy gò hóa cơ bắp sau 2 năm tập gym / Chàng trai Sài Gòn gầy gò ăn chay nâng tạ để thân hình vạm vỡ

Ngày đầu đến với phòng tập, Tuấn Anh lạ lẫm, nhiều lúc thấy ngại và sợ hãi khi thấy những anh chàng to con, cơ bắp cuồn cuộn tại phòng tập. Khó khăn khi bắt tay vào luyện tập là những cơn đau mỏi cơ mà người mới tập gym đều sợ hãi nhớ lại. Động lực giúp chàng trai tập luyện đơn giản như ngày ngày đến phòng tập nhìn body cơ bắp, khỏe khoắn của các anh chị tập trước hay nghĩ đến giây phút được các bạn nữ trầm trồ về vóc dáng của mình. Những ngày đầu đi tập, do mải mê ngắm body các đàn anh đàn chị mà không tập trung nên chàng trai để tạ đè, cũng may mức tạ nhẹ.

Tuấn Anh, 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối của ngành Năng lượng, đại học Điện lực Hà Nội. Từ nhỏ, cơ thể chàng trai trẻ rất gầy gò, yếu đuối lại hay ốm vặt do sức đề kháng yếu. Chiều cao 1,7 m nhưng chỉ nặng 50 kg, Anh nhút nhát và tự ti về cơ thể, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, chế giễu. Do vậy khi học hết lớp 12, vào năm nhất đại học Tuấn Anh đã quyết tâm dành thời gian đi tập gym.

Quá trình cải thiện vóc dáng của Tuấn Anh. Ảnh: A.T

Xuất phát điểm từ 50 kg, sau một tháng đầu tiên chàng trai nhận thấy cơ bắp có lên nhưng không nhiều, tăng 2 kg. Điều tuyệt vời là Tuấn Anh cảm nhận sức mạnh và sức bền của cơ được cải thiện rõ rệt, cơ thể như được rót một nguồn năng lượng dồi dào. Sau 8 tháng đầu, chàng trai Hà Nội mừng rỡ khi tăng được 10 kg lên mức 60 kg, cơ thể cân đối hơn, xây dựng được một lượng cơ rõ rệt. Hiện tại, sau hơn 3 năm Tuấn Anh cân nặng 70 kg và cao 1,75 m.

Theo chàng trai, quá trình nghỉ ngơi cũng quan trọng như lúc tập luyện bởi nghỉ ngơi là thời gian cơ thể tiếp tục đốt cháy calo làm săn cơ, giảm mỡ. Thông thường thời gian nghỉ hợp lý cho một nhóm cơ là 48 tiếng để cơ bắp được phát triển tốt.

Số đo hình thể ở mức hài lòng, Tuấn Anh đang tập với mục đích tăng cơ, cắt nét hơn. 9x thường chia các buổi tập, mỗi buổi với mỗi nhóm cơ khác nhau, thường thay đổi bài tập để tránh nhàm chán. Mỗi người có một thể trạng và phương pháp luyện tập khác nhau. Tuy nhiên để có được kết quả như mong muốn, mọi người nên đề ra chế độ luyện tập bài bản và đảm bảo một tuần tập 5-6 buổi, mỗi buổi tập 1-1,5 tiếng.

Chàng trai 6 múi đón nhận nhiều cơ hội với vóc dáng mới. Ảnh: T.A.

Trước khi tập cần phải dành ra 10 phút để khởi động để máu lưu thông, tinh thần sảng khoái mang lại hiệu quả cao nhất. Không tập luyện quá sức, sau mỗi hiệp nên nghỉ ngơi từ 60-90 giây. Tuy nhiên, không nên nghỉ quá lâu sẽ khiến cơ thể bị nguội không còn sung sức như ban đầu. Khi tập cần có những cảm nhận về nhóm cơ của mình, đặc biệt chú trọng đến việc hít thở đúng cách. Những lỗi thường mắc phải của người mới tập mà Tuấn Anh đều đã trải nghiệm như tập luyện quá sức, không nghỉ ngơi đầy đủ, không có chế độ ăn hợp lý, tập sai kỹ thuật, thiếu kiên trì…

Tuấn Anh ăn 6 bữa một ngày để phù hợp với hoạt động thể chất của người tập gym, chia nhỏ số bữa ăn trong ngày để cơ thể hấp thụ tối đa. Cụ thể, gồm 3 bữa chính nhiều đạm, rau xanh, hoa quả, ít tinh bột và mỡ; cùng 3 bữa phụ được áp dụng trước, sau khi tập và trước khi ngủ. Chàng trai tin tưởng dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thể hình. Muốn phát triển đầy đủ, phải ăn uống đúng với thể trạng của cơ thể. Ví dụ với một người gầy và khó hấp thụ, phải tiếp ít nhất 2.800 calo mỗi ngày. Một ngày, ăn ít nhất 6 bữa và 3 bữa chính bắt buộc phải có thịt, trứng và rau xanh. Các bữa phụ có thể uống sữa, trái cây, cháo…

Đường nét, các múi cơ của chàng trai có sự chuyển biến sắc nét sau tập luyện. Ảnh: T.A.

Anh chú trọng vào nhóm thực phẩm giàu protein, vitamin, chất xơ, ít chất béo để giúp giảm mỡ, săn cơ và cung cấp năng lượng cho cơ thể luôn khỏe khoắn. Theo kinh nghiệm của 9x, những thực phẩm như thịt bò, ức gà, trứng, hải sản, rau xanh rất cần thiết cho cơ thể trong quá trình luyện tập. Nên tránh các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ như đồ chiên rán, đồ ăn nhanh, đồ ngọt, nước có ga, bia rượu, thuốc lá, chất kích thích.

9x khẳng định, vóc dáng và sức khỏe thay đổi đã giúp cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực, năng động và chào đón nhiều cơ hội hơn. Kiên trì theo đuổi thể hình đã đem đến những quả ngọt trong cuộc sống chàng trai, tăng 20 kg và 5 cm chiều cao và sở hữu thân hình 6 múi. Chàng trai có công việc làm thêm ở một trung tâm fitness tại Hà Nội, dấn thân vào thử thách mới như tham gia làm người mẫu và lọt top 20 miền bắc của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2016. Tuấn Anh phấn đang phấn đấu để có thân hình săn chắc hơn, tiếp tục phát triển cơ bắp và đang tham chung kết một cuộc thi về thể thao cho giới trẻ.

