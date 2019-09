Chấn thương nặng do pháo sáng bắn trên sân Hàng Đẫy

Hà NộiHuyền Anh 34 tuổi, bị thương nặng ở đùi trái do pháo sáng bắn trong trận bóng giữa hai đội Hà Nội - Nam Định trên sân Hàng Đẫy.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn tối 11/9, các bác sĩ cấp cứu cắt bỏ tổ chức dập nát và cầm máu, sau đó chuyển lên khoa Bỏng điều trị tiếp.

"Bệnh nhân bị tổn thương mặt ngoài đùi trái kích thước 15 x 30 cm, chấn thương phần mềm, không có tổn thương xương và mạch máu", bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Trưởng khoa Bỏng, nói.

Bác sĩ Giang cho biết vết thương của bệnh nhân không phải do bỏng, mà do công phá từ sức nổ của pháo. Điều trị vết thương do hỏa khí rất khó khăn, lâu dài, bệnh nhân sức đề kháng lại kém.

"Dự kiến quá trình điều trị cho bệnh nhân này mất khoảng 15 ngày, sẽ phải ghép da mỏng tự thân", bác sĩ Giang nói.

Huyền Anh được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu tối 11/9. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Pháo sáng được các cổ động viên Nam Định ném từ khán đài sân Hàng Đẫy xuống sân trong trận đấu vòng 22 V-League 2019 giữa Hà Nội và Nam Định, tối 11/9. Khi pháo sáng bị bắn từ khán đài B sang khán đài A, như một phát súng trúng vào chân Huyền Anh.

Theo bác sĩ Giang, những người bị tổn thương do pháo sáng, như Huyền Anh, cần phải được sơ cứu cầm máu ngay tại chỗ, nếu có tổn thương xương thì phải cố định bằng nẹp cứng, sau đó chuyển vào viện xử trí tiếp.

Lê Nga