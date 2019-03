Can thiệp ít xâm lấn, bệnh nhân mổ cột sống xuất viện ngay

Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và cột sống thắt lưng bằng sóng cao tần giúp người bệnh thuyên giảm ngay sau can thiệp.

Ngày 1/3, giáo sư Yong Chul Kim, Giám đốc Trung tâm Quản lý đau của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, đến Bệnh viện Việt Đức chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp can thiệp ít xâm lấn điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng bằng sóng cao tần.

Kỹ thuật này đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện từ năm 2007. Nay, kỹ thuật này cập nhật cải tiến, mở rộng với nhiều trường hợp thoát vị đĩa đệm phức tạp, đa tầng.

Người bệnh hoàn toàn tỉnh táo trong khi thực hiện can thiệp, cảm nhận được các triệu chứng của bệnh thuyên giảm ngay trong và sau can thiệp. Bệnh nhân có thể ra viện ngay trong ngày can thiệp, tránh những phẫu thuật mổ mở, nguy cơ tai biến trong và sau phẫu thuật.

Bệnh nhân được các chuyên gia can thiệp bằng kỹ thuật này là ca thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng L45 và thoát vị đĩa đệm cột sống cổ C56. Bệnh nhân được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm khoảng 2 năm, đã điều trị nhiều đợt bằng thuốc chống viêm, giảm đau, thậm chí dùng cả thuốc đông y nhưng không thuyên giảm.

Việt Đức là bệnh viện có thế mạnh trong việc mổ cột sống ít xâm lấn, như mổ chỉnh vẹo cột sống, phẫu thuật lấy nhân thoát vị cột sống cổ, thắt lưng bằng nội soi, phẫu thuật cố định cột sống với định vị chính xác bằng robot, tạo hình đốt sống bằng bơm cement có bóng... Đây là những kỹ thuật ưu việt trong mổ cột sống trên thế giới.

Lê Nga