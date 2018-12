Căn bệnh mạn tính khiến Lady Gaga từng nằm liệt giường

Với 40 triệu album, 146 triệu đĩa đơn được bán trên toàn thế giới và hơn 300 giải thưởng lớn nhỏ, Lady Gaga được xếp vào danh sách ca sĩ thành công nhất mọi thời đại. Ngôi sao 32 tuổi không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát mà còn làm công chúng choáng ngợp bởi những bộ cánh độc đáo. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là những đau đớn đến liệt giường do hội chứng đau cơ xơ hóa.

Lady Gaga trên sàn diễn. Ảnh: concertfix.

Theo Med Page Today, hội chứng đau cơ xơ hóa gây nên những cơn đau lan tỏa ở cơ, gân và các triệu chứng khác. Theo Hiệp hội Đau cơ Xơ hóa Mỹ, đây là một trong những chứng đau mạn tính phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người Mỹ và 3-6% dân số thế giới.

75-90% người bị đau cơ xơ hóa là phụ nữ, song nam giới và trẻ em cũng có nguy cơ mắc bệnh. Giống như viêm khớp, đau cơ xơ hóa khiến bệnh nhân đau đớn và mệt mỏi, thậm chí cản trở sinh hoạt thường nhật.

Đến nay, nguyên nhân của hội chứng đau cơ xơ hóa vẫn chưa rõ ràng. Một số chuyên gia cho rằng chứng bệnh xuất phát từ tổn thương tâm lý.

Gaga đau đớn trên giường bệnh vì chứng đau cơ xơ hóa. Ảnh: Netflix.

Trên tạp chí Vogue, Gaga cho biết được chẩn đoán đau cơ xơ hóa từ vài năm trước. Cô tin rằng căn bệnh của mình bị ảnh hưởng từ những dư chấn sau khi bị một nhà sản xuất âm nhạc xâm hại tình dục năm 19 tuổi. Gaga cũng từng bị gãy xương hông vào năm 2013.

Do chứng đau cơ xơ hóa, Gaga phải chống chọi với "nỗi đau thể chất và tinh thần". Cô thường xuyên đau đớn đến mức liệt giường, không thể biểu diễn. Tháng 9/2017, nữ ca sĩ nhập viện do quá đau và phải hủy các buổi hòa nhạc sau đó.

"Tôi cảm thấy nhức nhối vì nhiều người không tin đau cơ xơ hóa là nghiêm trọng", Gaga trải lòng. "Đối với tôi và nhiều người khác, căn bệnh này cũng tương tự như rối loạn lo âu và trầm cảm. Nó làm suy nhược hệ thần kinh và dẫn đến những cơn đau khủng khiếp".

Gaga khóc vì cơn đau dữ dội. Ảnh: Netflix.

Trong phim tài liệu Gaga: Five Foot Two, Gaga tiết lộ những khoảnh khắc đương đầu với bệnh tật. Để làm dịu các cơn co thắt toàn thân, cô phải chườm đá, massage trị liệu và tiêm thuốc tê cục bộ.

"Tôi nghĩ về những người khác cũng đang đương đầu với căn bệnh này", Gaga nói. "Một số người không có đủ tiền để tìm sự giúp đỡ cần thiết. Bản thân tôi cũng không biết phải làm thế nào nếu không có sự chăm sóc của những người thân cận".

Hiện chưa có phương pháp chữa trị đau cơ xơ hóa song y học có thể can thiệp để kiểm soát triệu chứng. "Mọi thứ trở nên khá hơn mỗi ngày", Gaga nói, "Giờ đây tôi có những bác sĩ tuyệt vời chăm sóc tôi và giúp tôi sẵn sàng cho buổi diễn".

Tô Trang