Cải thiện ngoại hình cho chàng trai có mũi bị tụt sụn sau phẫu thuật

Tự nhận mình là người hiện đại về phong cách thời trang, quan điểm sống, từ lâu, Lê Hoàng Anh ấp ủ thẩm mỹ mũi để cải thiện ngoại hình. Sau này, có điều kiện, anh thực hiện niềm mong ước đó.

Sau khi can thiệp thẩm mỹ, Anh thấy vẻ ngoài của mình đẹp hơn, bản thân tự tin trong công việc, giao lưu gặp gỡ bạn bè.

Tuy nhiên, trong một lần tai nạn, mũi bị va chạm nhẹ nên tổn thương. Được quản lý giới thiệu tới một cơ sở mới thành lập, đang triển khai chương trình sửa mũi miễn phí, thấy lợi nên Hoàng Anh đồng ý ngay.

"Thời gian sau khi chỉnh mũi tôi cũng hài lòng. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn thì mũi bị lệch, đầu mũi bóng đỏ, thậm chí có dấu hiệu tụt sống mũi. Bản thân lo lắng, không dám chụp ảnh ở góc chính diện", Hoàng Anh cho biết.

Mũi vẹo lệch, bóng đỏ đầu mũi sau khi chỉnh sửa lần 2.

Thực trạng này diễn ra một năm, vì biến chứng ngày càng nghiêm trọng cộng với tính chất công việc cần để ý đến ngoại hình nên một lần nữa Hoàng Anh nhờ bạn bè tư vấn cơ sở thẩm mỹ tốt để sửa mũi.

"Tôi đi khám tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, các bác sĩ bảo nếu không phẫu thuật nhanh có thể bị hoại tử dần. Bản thân thật sự lo lắng, vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn đến sức khỏe. Tôi mất ăn mất ngủ 3 tháng nay".

Bác sĩ đánh giá ca mũi là trường hợp khó, để lâu có thể dẫn đến hoại tử.

Nói về trường hợp này, bác sĩ Ji Hyun Huỳnh - Chuyên khoa mũi Kangnam cho biết, mũi của Hoàng Anh có nhiều biến chứng phẫu thuật cũ: mũi lộ sống, lệch sống, bóng đỏ đầu mũi, nếu để lâu hơn nữa có thể bị thủng da, lòi chất liệu, thậm chí dẫn đến hoại tử.

Đây là trường hợp khó, bạn nâng mũi đã lâu, lần một cách đây khoảng 7 năm, do bị tai nạn nên mũi bạn có tình trạng vẹo lệch đi, cấu trúc mũi bị can thiệp ở mức độ 4/5. Do sửa 2 lần nên bạn đã từng sử dụng nhiều loại sụn khác nhau, có triệu chứng bóng đỏ chứng tỏ cơ địa bạn không phải sụn nào cũng tương thích.

Các bác sĩ lựa chọn nâng mũi sụn sườn, tháo hết chất liệu độn cũ. "Do mũi bị viêm nên nếu sử dụng chất liệu nhân tạo sẽ không giúp tình trạng viêm giảm đi, lựa chọn phương pháp sụn sườn tương thích với cơ thể nên không xảy ra phản ứng viêm", ông Ji - Hyun Huỳnh cho biếtảnh

Lê Hoàng Anh hài lòng với chiếc mũi sau nâng.

Theo bác sĩ Ji Hyun Huỳnh: nguyên nhân khiến mũi tụt sụn có thể do sụn nhân tạo cứng, chuyên gia sai kỹ thuật, đặt sụn co so với da mũi, sụn nhân tạo bị bào mòn theo thời gian, va chạm mạnh.

"Không phải ở đâu cũng sửa mũi hỏng được, nếu như nâng mũi mà thấy biến chứng, hãy tìm đến những địa chỉ uy tín, bác sĩ giỏ để khắc phục", ông nói.

