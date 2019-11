Cách phòng ngừa ung thư

Cơ thể con người là một tổ chức toàn vẹn và phát triển bậc nhất, thể hiện qua tính tổ chức của những tế bào trong cơ thể. Thông thường, cơ chế chết của tế bào diễn ra theo chương trình apoptosic được điều hoà chặt chẽ, tức là những tế bào già sẽ chết đi, tế bào mới sinh ra để nuôi dưỡng cơ thể, quá trình này diễn ra đều đặn, liên tục.

Tuy nhiên, khi cơ thể tiếp xúc những tác nhân khách quan gây hại như chế độ ăn uống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường, tác nhân truyền nhiễm, rượu bia thuốc lá, chất kích thích độc hại... thì cơ chế này bị phá vỡ, quá trình oxy hoá mất cân bằng.

Ô nhiễm không khí là yếu tố gây nên nhiều căn bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, phần lớn ung thư liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh: thức ăn nhiều đường, dùng dầu chiên đi chiên lại, hay ăn đồ nướng thường xuyên... cùng với việc không hoạt động thể chất.

Ô nhiễm không khí ngoài trời gây ra hơn nửa triệu ca tử vong do ung thư phổi, ca tử vong do các bệnh khác mỗi năm. Mức độ ô nhiễm không khí ngoài trời cao tại những thành phố phát triển nhanh chóng ở các nước thu nhập thấp, trung bình. Ngoài ra, tác nhân truyền nhiễm như: Helicobacter pylori, Papilloma virus ở người, virus viêm gan B, virus viêm gan C gây nên các ca ung thư mới trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, thuốc lá gây ra nhiều ca tử vong do ung thư, chỉ riêng năm 2017, hút thuốc gây ra khoảng 2,3 triệu ca tử vong do ung thư trên toàn cầu chiếm 24% tổng số ca tử vong do ung thư. Rượu chiếm 4,2% các ca tử vong.

Khi cơ chế Apoptosic bị phá vỡ, quá trình oxy hoá mất cân bằng, hậu quả dẫn đến là tổn thương tế bào, tín hiệu liên lạc bị gián đoạn, tế bào tăng sinh một cách không kiểm soát, do đó dẫn đến loạn sản, dị sản tế bào và tiền ung thư được hình thành, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Việc tầm soát ung thư giúp phát hiện sớm bệnh.

Theo thống kê của Tổ chức Globalcan, mỗi năm, Việt Nam có hơn 160.000 số ca mắc mới ung thư, hơn 114.000 ca tử vong. Tuy nhiên, ung thư là căn bệnh có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời, đúng phương pháp. Phát hiện càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi cao, chi phí điều trị thấp. Vì vậy, bên cạnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, việc tầm soát, phát hiện sớm bệnh quan trọng.

Phương pháp điều trị ung thư hiện nay là điều trị đa mô thức, có thể chữa trị với một hay phối hợp cùng lúc nhiều phương pháp như phẫu thuật, hoá xạ trị, điều trị nhắm trúng đích.

Ngoài việc chủ động tầm soát ung thư, bạn có thể chủ động phòng ngừa ung thư bằng cách chọn những sản phẩm có nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên để bổ trợ cho cơ thể. Ngoài dùng để tăng đề kháng cho cơ thể, sản phẩm có thể kết hợp trong phác đồ điều trị, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, khả năng oxy hoá của cơ thể, hạn chế những tác dụng phụ của hoá, xạ trị: buồn nôn, rụng tóc, viêm khớp tay chân...

Fucoidan, một chuỗi poly-saccharide giàu chất béo, chiết xuất từ tảo nâu, một sản phẩm tự nhiên, có khả năng góp phần tăng hệ miễn dịch cho người bệnh.

Lê Nguyễn