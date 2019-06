Cách giảm mỡ, kiểm soát cân nặng cho dân văn phòng

Công nghệ siêu âm hủy mỡ đa tầng LIPOcel có thể tiêu huỷ tế bào tích mỡ lâu năm mà không cần phẫu thuật, không ảnh hưởng sức khỏe.

Giảm cân bằng gym không phải là phương thức mới với dân văn phòng - đối tượng bận rộn, ít có thời gian vận động và chế độ ăn uống thiếu khoa học. Với mong muốn có thể lấy lại vóc dáng săn chắc và không mỡ thừa, không ít người dành thời gian và chi phí tập gym, tuy nhiên hiệu quả không như mong đợi. Mỡ thừa là gì và cách nào để loại bỏ chúng là băn khoăn của nhiều người.

Mỡ bụng là nỗi lo lắng của nhiều chị em.

Mỡ trắng, đôi khi gọi là mỡ vàng, chiếm tỷ lệ trung bình 93-97% tổng lượng mỡ cơ thể, giúp dự trữ năng lượng, điều hoà thân nhiệt và là lớp đệm cơ học. Khi năng lượng được đưa vào cơ thể qua đường ăn uống vượt ngưỡng nhu cầu mà không thể tiêu hao hết sẽ tích luỹ lại trong cơ thể dưới dạng mỡ trắng. Đây là loại mỡ xấu, gây nên các bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường, hô hấp, xương khớp...

Công nghệ siêu âm hủy mỡ đa tầng LIPOcel có thể thu nhỏ eo to, da chùng nhão.

Bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị - cố vấn chuyên môn của phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp - cho biết: "Bên cạnh phẫu thuật hút mỡ với nhiều rủi ro và di chứng hậu phẫu, tập gym giảm mỡ được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, với những vùng mỡ cứng đầu như eo, lưng, đùi, bắp tay thì dù tập thể dục nhiều cũng khó mang lại hiệu quả như mong muốn".

Nắm bắt nhu cầu trên, hãng Jeisys đã nghiên cứu và cho ra mắt công nghệ siêu âm hủy mỡ đa tầng - LIPOcel. Giải pháp này áp dụng năng lượng từ sóng siêu âm với 3 sâu độ linh hoạt là 8, 11, 13mm, nhằm tiêu huỷ tế bào tích mỡ lâu năm mà không cần phẫu thuật, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau trải nghiệm, mọi người không cần thời gian nghĩ dưỡng mà da vẫn săn chắc, mịn màng.

Bác sĩ sẽ cân chỉnh năng lượng từ sóng siêu âm và chọn ra độ sâu phù hợp.

"Năng lượng từ sóng siêu âm tạo ra nhiệt độ 65 - 100 độ C cùng đầu tiếp xúc cực lạnh chỉ 5 độ C, siêu âm hủy mỡ đa tầng có thể giải quyết những vùng mỡ trắng được cho là vượt ra khỏi chỉ định tập luyện thông thường mà vẫn dễ chịu và không gây hại sức khỏe. Dòng máy huỷ mỡ LIPOcel của hãng Jeisys còn có thể trị săn da, thu gọn da chùng nhão và làm mờ rạn da do sinh nở hoặc tăng cân nhanh bất thường", bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị nói thêm.

Phòng khám da thẩm mỹ công nghệ cao Thế Giới Sắc Đẹp chuyên thực hiện các công nghệ phục hồi, trẻ hoá làn da và cơ thể. Với cơ sở vật chất, máy móc hiện đại và đội ngũ y, bác sĩ tay nghề cao, nơi đây trở thành địa chỉ uy tín cho những người muốn hoàn thiện sắc vóc, lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.

Phòng khám da thẩm mỹ công nghệ cao Thế Giới Sắc Đẹp 8E Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

