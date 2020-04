Cách chọn sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ cho bé

Mẹ nên chọn sản phẩm hữu cơ của nhà sản xuất uy tín, có chứng nhận organic trên bao bì, xem thời hạn sử dụng để an toàn cho sức khỏe bé.

Xu hướng sống xanh, sạch và nhu cầu sử dụng thực phẩm hữu cơ ngày càng phát triển trên thế giới. Những năm gần đây, khi đời sống được nâng cao hơn, nhiều phụ huynh Việt cũng ưu tiên chọn thực phẩm hữu cơ cho trẻ.

Chị Lan Anh (quận 2, TP HCM), một khách hàng quen của hệ thống bán đồ dùng nổi tiếng cho trẻ chia sẻ, do hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa của bé còn non yếu nên chị lo ngại thực phẩm chứa hóa chất, còn dư lượng thuốc trừ sâu có thể gây hại cho con. Không chỉ riêng chị mà nhiều bà mẹ hiện nay còn quan ngại sản phẩm chứa hoóc môn kích thích tăng trưởng có thể khiến trẻ dậy thì sớm. Chị tìm mua sữa bột, bánh ăn dặm hữu cơ... với nguồn nguyên liệu nuôi trồng tự nhiên để an toàn cho con.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn (Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam) cho biết, trong giai đoạn đầu đời, phụ huynh nên chọn thực phẩm thuần khiết, lành mạnh cho trẻ. Bởi thực phẩm hữu cơ chứa hàm lượng cao các vitamin (A, B, C, D, E, K) và khoáng chất (canxi, magie, sắt, kẽm), hàm lượng chất béo omega-3, omega 6 đạt tỷ lệ phù hợp, có lợi cho sự phát triển cân bằng, toàn diện của trẻ.

Bác sĩ Sơn cho biết thêm, sản phẩm hữu cơ chứa các axit béo không bão hòa đa thể, omega-3, axit linoleic liên hợp (CLA) - thành phần quan trọng góp phần chống lại ung thư. Nhiều loại amino axit tốt cho cơ thể được tìm thấy với hàm lượng cao trong sữa bột hữu cơ. Việc cho con uống sữa bột, dùng bánh ăn dặm hữu cơ... còn góp phần tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch.

Theo bác sĩ Sơn, thực phẩm hữu cơ không thể phân biệt bằng mắt thường nên phụ huynh phải xem ký hiệu trên bao bì, kiểm tra kỹ chứng nhận hữu cơ uy tín trước khi mua.

Đạt chứng nhận của tổ chức uy tín

Phụ huynh nên chọn thực phẩm hữu cơ cho bé đạt chứng nhận hữu cơ của tổ chức uy tín, phổ biến hiện nay là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Hiệp hội Quốc gia về nông nghiệp bền vững Úc (NASAA).

Chứng nhận hữu cơ của Hiệp hội Quốc gia về nông nghiệp bền vững Úc (NASAA) và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

NASAA là một trong những cơ quan chứng nhận hữu cơ hàng đầu thế giới, thành viên của Liên đoàn Quốc tế về phong trào nông nghiệp hữu cơ (IFOAM). Trong khi đó, USDA phát triển và thực thi chính sách của chính phủ Mỹ về nông nghiệp, nông trại và thực phẩm. Tiêu chuẩn hữu cơ của USDA với yêu cầu phải chứa ít nhất 95% thành phần hữu cơ.

Để được các tổ chức này chứng nhận, sản phẩm hữu cơ phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ khâu làm sạch nguồn đất, nguồn nước, hạt giống, nguồn dinh dưỡng, phân bón, thức ăn gia súc, các điều kiện về mật độ chăn thả, điều kiện sinh hoạt của vật nuôi...

Đơn cử, rau củ quả hữu cơ sẽ được chọn lựa từ hạt giống chắc khỏe, gieo trồng trên đất sạch, nguồn nước sạch. Trong toàn bộ quá trình canh tác không sử dụng sinh vật biến đổi gen (non-GMO), không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản. Nguồn nguyên liệu được theo dõi sát sao trong quá trình trồng trọt bởi những người nông dân chuyên nghiệp và thu hoạch đúng vụ mùa.

Nguồn sữu bột hữu cơ được tạo thành từ sữa hữu cơ lấy từ đàn bò nuôi dưỡng bằng thức ăn không thuốc trừ sâu, không phân bón tổng hợp, không dư lượng kháng sinh. Đàn bò được chăn thả xoay vòng với mật độ nuôi phù hợp trong môi trường và duy trì sự sinh sản tự nhiên.

Mẹ nên kiểm tra kỹ chứng nhận hữu cơ trên bao bì sản phẩm trước khi mua.

Khi mua thực phẩm hữu cơ đạt chứng nhận của USDA, NASAA, mẹ có thể yên tâm về nguồn nguyên liệu cho bé. Mẹ có thể xem sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ (organic) trên bao bì. Tại Việt Nam, sản phẩm cho bé đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn của NASAA, USDA có thể kể đến sữa bột công thức NAN Organic 3 (dành cho trẻ trên hai tuổi) và bánh ăn dặm GERBER Organic (dành cho trẻ từ tám tháng tuổi).

Đơn vị sản xuất, phân phối uy tín

Nhà sản xuất đáng tin cậy sẽ chú trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Nhà sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào đáp ứng các yêu cầu hữu cơ nghiêm ngặt, công nghệ hiện đại giúp sản phẩm đạt chất lượng, giữ được dưỡng chất tốt cho bé. Thành phẩm luôn được kiểm tra kỹ trước khi bán ra thị trường.

Các thương hiệu sản xuất sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nổi tiếng hiện nay còn hướng theo việc chuẩn hóa thực phẩm hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn của các tổ chức chứng nhận hữu cơ uy tín thế giới. Để tìm mua sữa bột, bánh ăn dặm hữu cơ... phụ huynh nên tìm đến các hệ thống phân phối sản phẩm đáng tin cậy, cẩn trọng với sản phẩm xách tay trên thị trường.

Mua sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ của thương hiệu lớn, nhà phân phối uy tín để tránh hàng giả, kém chất lượng.

Xem nhãn và thời hạn sử dụng

Thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ thường có thời gian sử dụng ngắn ngày nên mẹ cũng lưu ý khi mua. Mẹ cần kiểm tra nhãn mác như tên sản phẩm, mẫu bao bì, nét chữ, kích thước... nhằm tránh mua phải hàng giả. Có ba loại nhãn chứng nhận hữu cơ gồm: 100% organic, organic hoặc made with organic ingredients (ít nhất 70% thành phần nguyên liệu là organic...) giúp mẹ tìm được sản phẩm phù hợp.

Để thực phẩm giữ được dinh dưỡng cho bé, mẹ cũng nên bảo quản đúng cách. Sản phẩm như sữa bột hữu cơ chưa mở nắp có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng. Hộp đã mở nắp dùng trong vòng ba tuần, đậy kín nắp và bảo quản nơi khô mát, không để trong tủ lạnh.

Bánh ăn dặm chỉ cần để tại nơi khô thoáng, không cần bảo quản lạnh; có thể cho bé ăn ngay hoặc ăn kèm với các bữa chính, mỗi bữa khoảng 2-3 cái, ngày 2-3 lần. Tùy theo nhu cầu của bé, mẹ có thể mua hộp với trọng lượng phù hợp.

