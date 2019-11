Các thói quen giúp ngăn ngừa cảm cúm

Rửa tay đúng cách

Theo ý kiến của bác sĩ Paul Lyons, Trường Y thuộc Đại học Temple ở Philadelphia (Mỹ), rửa tay là cách phòng ngừa cảm cúm đơn giản, hiệu quả vì vi trùng gây bệnh, bao gồm cảm cúm, lan truyền từ người này sang người khác chủ yếu qua đường tiếp xúc da. Tuy nhiên, mẹ nhớ giúp bé rửa tay đúng cách. Tiến sĩ Lisa Ackerley, chuyên gia dịch tễ hàng đầu tại Đại học Salford, Anh, rửa tay qua loa chưa đủ, 15 giây với xà phòng là khoảng thời gian vừa đủ để rửa tay sạch vi khuẩn.

Thường xuyên vệ sinh các vật dụng hàng ngày

Những vật dụng gần gũi như điện thoại, bàn phím máy tính, mặt bàn, ga trải giường là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn gây bệnh. Theo Tiến sĩ Philip Tierno, giám đốc chuyên khoa về vi sinh học lâm sàng, miễn dịch tại Trung tâm Y tế Langone, Đại học New York, có hàng triệu vi sinh vật bám trên ga giường, gối chỉ sau một đêm nằm ngủ. Điều này cũng xảy ra tương tự với các vật dụng khác. Vì vậy, việc rửa sạch kỹ các đồ dùng sử dụng hàng ngày là cần thiết trong kế hoạch phòng chống cảm cúm cho gia đình.

Tăng cường vận động

Chăm tập thể dục không những giúp đào thải độc tố theo mồ hôi ra ngoài mà còn cải thiện tuần hoàn máu, gia tăng hiệu quả hoạt động của hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, giúp cả nhà phòng ngừa cảm cúm hiệu quả.

Đeo khẩu trang

Khẩu trang y tế, khẩu trang diệt khuẩn có thể giúp ngăn cản bớt phần nào khói bụi ô nhiễm, sự xâm nhập của vi khuẩn qua đường mũi, miệng, khi ở những nơi đông người. Tuy nhiên, lưu ý rằng cần chọn khẩu trang đúng chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt quy chuẩn, chỉ sử dụng một lần, không nên tiết kiệm bằng cách tái sử dụng.

Ăn nhiều rau củ quả

Để có một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể cần được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, chất béo, carbohydrate, protein... Ngoài ra, trong cuốn sách nổi tiếng What Color is Your Diet của Tiến sĩ David Heber cũng đề cập đến việc nên ăn thực phẩm đa dạng màu sắc tự nhiên, giúp hệ miễn dịch hoạt động tối ưu, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc phòng cúm cho cả nhà.

Bổ sung tỏi vào bữa ăn