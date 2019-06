​Các bệnh nguy hiểm phụ nữ cần tiêm ngừa trước khi mang thai

Tiêm vắcxin sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, ung thư cổ tử cung, cúm, bạch hầu - uốn ván - ho gà giúp bảo vệ mẹ và con.

Bác sĩ Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng khoa Xét nghiệm - Sinh học - Lâm sàng, Viện Pasteur TP HCM và bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Lê Dung Hạnh, Trưởng khoa Hậu phẫu Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ thông tin về việc tiêm vắcxin trước khi sinh con trong chương trình "Chung đôi sánh bước, làm chủ tương lai" vừa diễn ra ở TP HCM. Sự kiện do Hội Y học Dự phòng Việt Nam phối hợp với Marry tổ chức.

Dưới đây là các loại vắcxin phòng bệnh chị em không thể bỏ qua.

Sởi - quai bị - rubella

Chỉ cần một mũi vắcxin phụ nữ có thể phòng ngừa 3 bệnh nguy hiểm. Các bác sĩ thường khuyên chị em nên tiêm phòng ngừa trước khi mang thai bởi nếu mắc bệnh đều ảnh hưởng đến mẹ và con. Mẹ bị sởi khi mang thai nguy cơ cao thai nhi kém phát triển, thai lưu, dị dạng, sẩy thai, sinh non.

Phụ nữ mắc quai bị có thể bị viêm nhiễm buồng trứng và nhiều khả năng không thể có con. Trường hợp sẩy thai hoặc sinh con dị tật có thể xảy ra nếu mắc bệnh trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nếu mắc bệnh vào 3 tháng cuối, nguy cơ bị sinh non hoặc thai chết lưu.

Phụ nữ mang thai mắc rubella cũng rất nguy hiểm. Thai phụ có thể bị sẩy thai, thai chết lưu, hội chứng rubella bẩm sinh và nhiễm rubella ở trẻ khi chào đời nếu mắc bệnh trong 3 tháng đầu. Rubella bẩm sinh rất nguy hiểm, gây các dị tật tim, đục thủy tinh thể, điếc bẩm sinh...

Với người lớn, nếu chưa được tiêm hoặc không rõ có được tiêm vắcxin này chưa chỉ cần tiêm một liều duy nhất. Nếu chị em dự định có thai thì nên tiêm ngừa ít nhất một tháng trước khi mang thai, lưu ý không tiêm khi biết mình đang hoặc không rõ có thai.

Thủy đậu

Chị em chưa từng bị hoặc chưa tiêm ngừa thủy đậu có nguy cơ nhiễm bệnh cao cần tiêm ngừa. Bệnh có thể lây từ mẹ sang con và gây thủy đậu bẩm sinh ở trẻ với nhiều dị tật ở da, hệ thần kinh, cơ xương, mắt...

Tùy vào thời điểm mắc bệnh trong thai kỳ mà thủy đậu ảnh hưởng đến thai nhi và mẹ khác nhau. Nếu mẹ bị thủy đậu trong khoảng 4 ngày trước khi sinh hay 2 ngày sau sinh, trẻ sơ sinh có nguy cơ nhiễm bệnh với tỷ lệ 24-48%, các cơ quan nội tạng của trẻ cũng bị ảnh hưởng. Phụ nữ cũng có nguy cơ bị viêm phổi khi nhiễm thủy đậu trong trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Bác sĩ Minh Ngọc giải đáp thắc mắc cho các cặp đôi về tầm quan trọng của tiêm vắcxin trước khi có con.

Ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ trưởng thành với hơn 90% nguyên nhân có liên quan chặt chẽ đến virus HPV. Bệnh không có triệu chứng rõ ràng, diễn tiến âm thầm, thường kéo dài 15-20 năm. Người mắc rất khó phát hiện và thường nhầm lẫn với các bệnh phụ khoa. Nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, khả năng có con sẽ không thể vì phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hay toàn bộ tử cung. Ung thư cổ tử cung hiện chưa có thuốc đặc trị, để phòng ngừa, chị em có thể tiêm vắcxin. Tầm soát bằng xét nghiệm tầm soát HPV cũng giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong.

Bác sĩ Dung Hạnh cho biết, do ung thư cổ tử cung vẫn có thể do các chủng HPV không có trong vắcxin nên tầm soát hàng năm bằng xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung vẫn rất cần thiết để phát hiện các tổn thương tiền ung thư do các chủng khác gây ra. Tiêm phòng vắcxin có thể làm giảm số lần tầm soát và các bất thường tế bào ở cổ tử cung, từ đó, giảm gánh nặng chi phí và thời gian.

Theo bác sĩ Minh Ngọc, vắcxin đạt hiệu quả cao nhất khi tiêm ngừa trước lần quan hệ tình dục đầu tiên, được chỉ định cho phụ nữ 9-26 tuổi. Lịch chủng ngừa chuẩn là 0-2-6 tháng. Mũi thứ 2 tiêm cách mũi đầu 2 tháng và mũi 3 cách mũi đầu 6 tháng. Với vắcxin HPV, sau khi tiêm đủ lịch, nếu không tiêm vắcxin khác chị em có thể có thai ngay.

Bác sĩ Dung Hạnh chia sẻ về sự nguy hiểm ung thư cổ tử cung đối với người mẹ.

Cúm

Cúm dễ tấn công phụ nữ mang thai vì khi đó hệ miễn dịch bị suy giảm. Bệnh có thể tiến triển nặng dẫn đến viêm phổi và những vấn đề sức khỏe khác. Thai nhi cũng có thể bị ảnh hưởng, có nguy cơ bị dị tật, nếu mẹ mắc cúm trong 3 tháng đầu dễ dẫn đến sinh non. Chị em không nên chủ quan cần nhập viện khi bệnh diễn tiến nặng. Vắcxin cúm tiêm một mũi có thể bảo vệ trong vòng một năm, có thể tiêm trước khi mang thai hoặc trong tất cả các giai đoạn của thai kỳ, tuy nhiên nên hạn chế tiêm trong 3 tháng đầu.

Bạch hầu - uốn ván - ho gà

Tuy bệnh đã được tiêm vắcxin từ lúc nhỏ, phụ nữ trước khi mang thai vẫn nên tiêm nhắc một mũi để giúp phòng bệnh cho mẹ và gia tăng kháng thể của mẹ truyền cho con. Trẻ sinh ra có kháng thể phòng bệnh khi chưa tới tuổi tiêm ngừa.

Theo bác sĩ Minh Ngọc nhiều vắcxin có hiệu quả lâu dài và các cặp đôi mới cưới thường muốn sinh con ngay nên người phụ nữ cần có kế hoạch tiêm phòng sớm, thậm chí trước khi kết hôn để vừa bảo vệ sức khỏe cho mình vừa chủ động trong vấn đề mang thai. Các vắcxin trên có thể tiêm cùng lúc nhưng ở những vị trí khác nhau. Tùy theo tiền sử tiêm chủng và kết quả xét nghiệm, nhân viên y tế sẽ có chỉ định phù hợp.

Kim Uyên