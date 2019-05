Ca sửa mũi kéo dài 6 giờ cho cô gái 2 lần thẩm mỹ hỏng

Các bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Kangna tiến hành nhiều kỹ thuật khác nhau, ê-kíp tham gia gồm 5 bác sĩ chính, 10 phụ mổ, y tá, điều dưỡng.

Vũ Thị Hằng, 30 tuổi là giáo viên dạy mầm non. Cách đây 7 năm, khi đang đi trên đường nhận bằng tốt nghiệp, Hằng bị một người say rượu đâm vào. Khuôn mặt chị bị thương nặng, vùng mũi vị dập, khuyết một mảnh cánh mũi.

Bố bị mất sức lao động sau chiến tranh, mẹ viêm đa khớp chỉ nằm một chỗ, gia đình không có điều kiện nhưng vẫn cố gắng vay mượn để Hằng chữa trị. Sau lần phẫu thuật đầu tiên tại bệnh viện lớn ở tỉnh, mũi chị không cải thiện nhiều.

Ngoại hình sau tai nạn của Vũ Thị Hằng.

Ra trường, sau 4 năm đi làm, Hằng dành dụm, tiếp tục nuôi hy vọng sửa mũi. Lần thứ 2, chị tìm đến trung tâm thẩm mỹ tại Hà Nội nhưng không may mắn, tình trạng lại càng tệ, đầu mũi co rút, rúm ró. Hằng cho biết, vào những ngày trái gió trở trời việc thở cũng trở nên khó khăn. Vốn là giáo viên mầm non, có lần lần đến trường gặp các con, không ít bé khóc thét vì nhìn gương mặt biến dạng của chị.

"Ngoại hình ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của tôi rất nhiều. Tôi xin làm cô giáo trường mầm non nhiều người dành cái nhìn ái ngại, thậm chí cho cho rằng diện mạo này có thể làm cho các bé sợ", Hằng cho biết. Sau nhiều lần đi xin việc không thành công, chị đành ở nhà chăm lo mẹ già, cả nhà trông chờ vào thu nhập ít ỏi của người bố đã nghỉ mất sức về hưu.

Hằng có mẹ bị đau ốm, không còn khả năng lao động.

Vừa rồi, biết đến chuyên mục "Giải cứu mũi hỏng" tổ chức bởi Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, chị đăng ký tham gia và nhận được vé thẩm mỹ miễn phí. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, mũi bị sẹo co kéo, khuyết cánh mũi, lệch vách ngăn, mũi mất cân đối, sống mũi cũ lộ sống. Bên cạnh đó, vì mũi từng phẫu thuật hỏng nên việc xử lý càng khó khăn hơn.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, các chuyên dùng kỹ thuật xử lý da mũi biến dạng, tiêm mỡ làm mềm vùng mũi để chuẩn bị tốt nhất cho ca phẫu thuật sau này. Ekip tham gia gồm 5 bác sĩ chính, 10 phụ mổ, y tá, điều dưỡng.

Các chuyên gia Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đánh giá, mũi của Hằng được khắc phục đến 80%.

Sau 6 tiếng thực hiện ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Hiện tại, mũi Hằng thẳng, hài hòa với khuôn mặt. Chị chia sẻ, với diện mạo mới, bản thân tự tin hơn. Mới đây, chị lập gia đình, hiện tại cả hai có cuộc sống hạnh phúc.

Vũ Thị Hằng tìm được hạnh phúc sau khi "giải cứu mũi hỏng".

Đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam cho biết, với trường hợp mũi biến dạng do tại nạn gây tổn thương cấu trúc mũi, việc chỉnh sửa đòi hỏi bác sĩ tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm, kết hợp nhiều biện pháp khác nhau. Để đảm đảm bảo an toàn, tránh biến chứng về sau, khách hàng nên thăm khám, chẩn đoán đúng tình trạng mũi với bác sĩ chuyên khoa.

