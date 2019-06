Ca sĩ Mỹ hiến tạng của con trai 3 tuổi

Con trai út River Kelly Smith qua đời sau tai nạn đuối nước, ca sĩ nhạc đồng quê Granger Smith quyết định hiến tạng bé.

Ngày 6/6, vợ chồng ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Granger Smith và Amber Smith chia sẻ thông tin về cậu con trai út 3 tuổi vừa qua đời trong tai nạn đuối nước ở nhà.

"Chúng tôi đã mãi mãi mất đi con sau một tai nạn đáng tiếc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức. River đã không thể ở lại", Granger Smith nói.

"Đây là thời điểm khó khăn của gia đình. Trái tim tôi như tan vỡ. Nhưng tôi cảm thấy an ủi hơn khi nghĩ con trai mình đang ở một nơi bình yên. Tôi tin, ánh sáng rực rỡ của con mãi ở trong tim mình", Amber, mẹ River chia sẻ.

Rất nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ đã gửi tới gia đình vợ chồng Granger và Amber những chia sẻ, động viên trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Tất cả cũng không khỏi xúc động và ngưỡng mộ hành động nhân văn của Granger và Amber khi hiến tạng con.

Ca sĩ nhạc đồng quê và con trai River. Ảnh: Mirror

Ngày 25/6, hai vợ chồng đã quay trở lại bệnh viện, nơi từng điều trị cho con trai trước khi mất, để làm từ thiện. Họ trao món quà gần 300.000 USD để cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc cho River và giúp đỡ những người khó khăn hơn.

"Con trai của chúng tôi đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ bác sĩ và bệnh viện. Gia đình tôi rất thoải mái và an lòng. Tôi cầu nguyện rằng không ai khác phải trải qua những gì chúng tôi đã trải qua nữa", bà Amber nói.

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ nhạc đồng quê Granger Smith. Ảnh: Mirror

Granger Smith là ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác nhạc đồng quê tại Mỹ. Những bài nổi tiếng của Granger có thể kể tới "Happens Like That"; "City Boy Stuck" và "If the Boot Fits"... Cặp đôi còn có một cô con gái bảy tuổi tên London và con trai Lincoln năm tuổi.

Thùy Anh ( Theo Foxnews)