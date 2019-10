Ca phẫu thuật giúp cô gái 'vịt hóa thiên nga'

Cô gái mê diễn xuất Quế An chia sẻ tìm thấy niềm vui sống, tự tin theo đuổi hoài bão nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, tại workshop ở Ngoisao Beauty Expo.

Hội thảo "Xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc 2020 - Công thức Lột xác" nằm trong khuôn khổ Triển lãm làm đẹp Ngoisao Beauty Expo do báo Ngoisao.net tổ chức. Chương trình vừa diễn ra tại Vinpearl Luxury Landmark 81, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM, thu hút hàng trăm người quan tâm.

Các diễn giả tư vấn, chia sẻ về thẩm mỹ tại sự kiện gồm: bác sĩ Ji-Hun Huỳnh - chuyên gia chỉnh hình mắt mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, thành viên Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc; bác sĩ Frankie Vũ - chuyên gia chỉnh hình hàm mặt Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, thành viên Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc. Theo các chuyên gia, xu hướng làm đẹp và các giải pháp thẩm mỹ thay đổi qua từng năm, dịch vụ nâng ngực, nâng mông, hút mỡ, hàm mặt... biến chuyển chóng mặt, ngày càng hiện đại hơn.

Hành trình "vịt hóa thiên nga" của cô gái 21 tuổi

Ngô Quế An (21 tuổi, Tiền Giang) là thí sinh của chương trình Hành trình lột xác 2018 với chi phí lên đến 500 triệu đồng. "Tôi đam mê diễn xuất, mong ước theo học sân khấu điện ảnh nhưng không thể. Nhiều người cười cợt ước mơ, khiến tôi không dám theo đuổi đam mê", Ngô Quế An nói. Suốt thời gian đi học, cô là chủ đề bàn tán, chế giễu của bạn bè và mọi người xung quanh.

Ngô Quế An (trái) bên các bác sĩ tại Hội thảo "Xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc 2020 - Công thức Lột xác" .

Cô bị từ chối nhiều vai diễn vì hàm hô khiến khuôn mặt thiếu cân đối, bụng nhiều mỡ thừa, hai bên ngực không đều (một bên to, một bên nhỏ cùng sự thiếu hụt thể tích), mông lép... Bác sĩ cho biết Quế An phải "đập đi xây lại", chỉnh sửa toàn bộ khuôn mặt và vóc dáng như: bấm mí Multi Point, nâng mũi Sline 3D, phẫu thuật hàm trên bằng công nghệ gọt hàm rồi trượt cằm ra phía trước để có vùng cằm thon gọn hơn, nâng ngực và bơm mỡ mông, hút mỡ Lipo Matic 3D, cấy mỡ Nano Fat...

Đặc biệt, ngực là vị trí gây nhiều khó khăn cho bác sĩ vì vòng một của Quế An lệch nặng, các chuyên gia phải đặt túi khác size, bên nhỏ đặt túi to hơn, bên to thì đặt túi nhỏ để sao cho hai bên cân bằng... "Vùng bụng tích tụ mỡ thừa nhưng không nhiều da chùng nên chỉ cần hút mỡ, lượng mỡ thừa đó sẽ tận dụng cấy vào hõm mông. Như vậy tổng thể ngoại hình của An sẽ cân đối và gợi cảm hơn nhiều", bác sĩ nói.

Sau ca đại phẫu, cô gái Tiền Giang thay đổi hoàn toàn, xinh đẹp và thu hút hơn. Hiện Quế An theo đuổi đam mê điện ảnh, học diễn xuất cùng nhiều diễn viên gạo cội.

Bác sĩ Ji-Hun Huỳnh cho biết rất nhiều người lo lắng, sợ hãi dù muốn "dao kéo". "Tuy nhiên, các bạn không cần lo lắng điều gì. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ trực tiếp tư vấn các điểm cần chỉnh sửa trên khuôn mặt, từ đó mọi người có thể hình dung được diện mạo sau thẩm mỹ. Nếu khách đồng ý, bác sĩ sẽ thăm khám, kiểm tra người bệnh có đủ sức khỏe để phẫu thuật hay không. Khi đủ sức khỏe, chuyên gia sẽ vạch ra từng bước thực hiện, báo cáo chi tiết từng ca mổ và những yêu cầu, lưu ý cho mỗi giai đoạn.

Tại sự kiện, Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam cũng đặt các bàn tư vấn, giới thiệu khách mời những phương pháp làm đẹp phổ biến như cắt mí, nâng mũi, gọt hàm V-live hay mở rộng mắt, nâng ngực... để phái nữ lẫn nam giới có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ những kỹ thuật cần thực hiện.

Khách mời hội thảo "Xu hướng thẩm mỹ Hàn Quốc 2020 - Công thức Lột xác" cập nhật thông tin mới nhất về xu hướng làm đẹp.

Triển lãm Ngoisao Beauty Expo 2019 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 6/10. Độc giả có thể tham gia nhiều sự kiện, hội thảo với chủ đề đa dạng như: học cách trang điểm chuyên nghiệp, có những phút giây thư giãn với vũ điệu Zumba..., trải nghiệm nhiều dịch vụ làm đẹp, mua sắm hàng thời trang, mỹ phẩm với giá ưu đãi.

Nhiều người bất ngờ khi chứng kiến những màn "vịt hoá thiên hoa" ngay tại sự kiện.

