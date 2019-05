Ca mổ 15 giờ cứu bệnh nhân u não thoát khỏi tử thần

Khối u bệnh nhân nằm ở vị trí nguy hiểm, bác sĩ TP HCM phải phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của thiết bị định vị hướng dẫn hình ảnh.

Nữ bệnh nhân 57 tuổi ở TP HCM đến Bệnh viện Quốc tế City ngày 28/3 trong tình trạng liệt vận động nửa người bên phải, sụp mi mắt trái, liệt thần kinh, mất ngôn ngữ, giảm nhận thức, tiêu tiểu không tự chủ. Bệnh nhân bị suy kiệt do nuốt khó, ăn uống rất kém từ nhiều tháng qua.

Khoảng ba năm trước bà được chẩn đoán u nguyên bào mạch máu cuống tiểu não trái, bác sĩ tiến hành can thiệp nút mạch máu vào tháng 7/2016. Bệnh nhân được đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng từ tháng 3/2018. Sau đó bệnh nhân đến nhiều bệnh viện chỉ được điều trị giảm đau, chống phù não vì u quá to lại nằm ở vị trí khó can thiệp, nguy cơ cao xảy ra biến chứng nếu phẫu thuật lấy u.

Lần này các bác sĩ liên chuyên khoa hội chẩn, thống nhất phương án gây tắc mạch máu nuôi khối u trước khi tiến hành phẫu thuật lấy u. Phương án này nhằm hạn chế lượng máu mất trong phẫu thuật.

Các bác sĩ trao đổi với người nhà bệnh nhân trước phẫu thuật. Ảnh: Minh Tâm.

Ngày 30/3, tiến sĩ Trần Chí Cường tiến hành thủ thuật gây tắc các nhánh nuôi u từ động mạch não giữa trái. Trong quá trình can thiệp, bác sĩ Cường không ít lần lắc đầu vì "ca này cực kỳ khó, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến bệnh nhân bị tổn thương đến não, chưa kể khối u lớn che khuất, chèn ép các mạch máu nằm quá sâu".

Một ngày sau, tiến sĩ Huỳnh Hồng Châu, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, cùng ê kíp tiến hành phẫu thuật lấy khối u khổng lồ hố sau với hỗ trợ của thiết bị định vị hướng dẫn hình ảnh.

"Khối u não nằm ở vị trí vô cùng nguy hiểm, chèn ép trung tâm điều khiển phổi, hơi thở, huyết áp và mạch máu. Các cấu trúc này chèn ép toàn bộ thân não khiến bệnh nhân dễ tử vong", bác sĩ Châu phân tích.

Hình ảnh khối u não của bệnh nhân. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Hệ thống định vị giúp bác sĩ xác định vị trí khối u não so với vị trí của hộp sọ, định vị chính xác đường rạch da, đường mở xương sọ, xác định rõ ràng ranh giới giữa khối u với tổ chức não lành tính. Từ đó có thể lấy bỏ khối u theo cách ít xâm lấn nhất, bằng đường gần nhất. Thiết bị định vị giúp hạn chế tối đa tổn thương não trong khi mổ, nhất là với những khối u nằm sâu trong tổ chức não như bệnh nhân này.

Bệnh nhân được mở da và mở nắp sọ, triệt mạch cực trên, cực dưới, phía sau và phía bên, bóc tách lấy gần trọn khối u.

Sau gần 15 giờ phẫu thuật, bác sĩ Châu và ê kíp thở phào khi thành công bóc tách khối u cho bệnh nhân.

"15 giờ trong phòng mổ không phải là ngắn nhưng tôi không mệt mà cảm thấy vui vì ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân được hồi sinh là điều vô cùng kỳ diệu", bác sĩ nói.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được các bác sĩ tiếp tục điều trị và chăm sóc.

Thiết bị định vị hướng dẫn hình ảnh Navigation gần đây được ứng dụng trong nhiều loại phẫu thuật, đặc biệt là mổ thần kinh, cột sống. Một số bệnh viện lớn ở Việt Nam đã trang bị hệ thống này, giúp phẫu thuật viên đánh giá chính xác hơn vị trí, đường đi phẫu thuật trước và trong lúc mổ.

15 giờ phẫu thuật cứu sống nữ bệnh nhân u não 15 giờ phẫu thuật u não cho nữ bệnh nhân. Video: Lê Bình

Lê Phương