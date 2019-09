Cá bơn Hàn Quốc đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng

Ra mắt vào tháng 7/2017 với khẩu hiệu "Better food, Better life", Văn phòng đại diện Liên đoàn hợp tác xã thủy sản quốc gia (National Federation Of Fisheries Cooperatives) tại TP HCM nỗ lực xúc tiến giao lưu trao đổi các sản phẩm thủy sản Việt Nam và Hàn Quốc.

Trung tâm đã tổ chức các cuộc họp tham vấn thương mại cho sản phẩm thủy sản Việt - Hàn năm 2017, 2018, tìm kiếm đối tác, tổ chức tham quan các nhà máy chế biến thủy sản Hàn Quốc, các chợ và siêu thị thủy sản lớn, quảng bá sản phẩm thủy sản Hàn Quốc mang thương hiệu K - Seafood.

Tham dự lễ hội ẩm thực Hàn Quốc có quy mô quốc tế - K-Food Fair (Hà Nội), trung tâm quảng bá các thương hiệu và sản phẩm của K - Seafood, tổ chức lớp hướng dẫn nấu ăn cùng các hoạt động nếm thử các món ăn đặc sắc của Hàn Quốc.

Tháng 8 vừa qua, hơn 70 công ty và tập đoàn nhập khẩu lớn của Việt Nam, Lào và Campuchia tham gia chương trình Viet Fish (TP HCM). Gian hàng của đại diện Hàn Quốc tư vấn thương mại về các sản phẩm thủy sản, tiến hành thảo luận về hợp đồng xuất khẩu trị giá lên tới 26,6 tỷ đồng.

Trong tương lai, thông qua hoạt động giao lưu đối ngoại của Tổng lãnh sự quán, các cơ quan đại diện của chính phủ Hàn Quốc, VCA, VCCI..., đơn vị nỗ lực giới thiệu sản phẩm thủy sản đa dạng của Hàn Quốc đến với người tiêu dùng, nâng cao độ nhận diện của thương hiệu.

Với mục đích mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao độ nhận diện thương hiệu, Liên đoàn hợp tác xã thủy sản quốc gia tại TP HCM giới thiệu một loạt bài viết về các sản phẩm thủy hải sản tiêu biểu của Hàn Quốc như cá bơn, rong biển, chả cá, hàu, bào ngư.

