Búp bê mô phỏng hình dáng dân văn phòng sau 20 năm làm việc

AnhBúp bê Emma có kích thước tương đương người thật với chân tay sưng, tĩnh mạch giãn, đôi mắt vô hồn, bụng to, lưng gù.

Trong báo cáo mới công bố The Work Colleague of The Future, một nhóm chuyên gia sức khỏe do nhà tương lai học hành vi William Higham đứng đầu, đã phân tích kết quả khảo sát hơn 3.000 nhân viên văn phòng tại Pháp, Đức và Anh.

Kết quả, 50% nhân viên văn phòng tại Anh tham gia khảo sát cho biết bị đau mắt, 48% đau lưng và tỷ lệ tương tự bị đau đầu, do môi trường làm việc. Dựa trên dữ liệu này, các chuyên gia mô hình từ công ty Helix 3D tạo nên búp bê Emma với ngoại hình thiếu cân đối, thừa cân, bị bệnh chàm do căng thẳng.

Búp bê Emma với lưng gù, dáng người mập mạp. Ảnh: Independent.

William Higham cảnh báo nếu không thay đổi môi trường công sở, thói quen làm việc, trong 20 năm tới sẽ có rất nhiều người giống búp bê Emma.

"Cần thay đổi triệt để cách làm việc mỗi ngày, ví dụ như di chuyển, vận động nhiều hơn, thay đổi tư thế ngồi tại bàn làm việc, nghỉ giải lao giữa giờ thường xuyên, bố trí không gian làm việc khoa học hơn", William khuyên. "Nếu không văn phòng làm việc sẽ là nơi khiến chúng ta mắc rất nhiều bệnh".

Lê Hằng (Theo Independent)