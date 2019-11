Hà NộiCục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thu hồi giấy xác nhận và giấy tiếp nhận đăng ký công bố 13 sản phẩm của Công ty Dreamt Life Việt Nam.

13 sản phẩm gồm Bổ gan an khang, Diabet Dream, An giấc khang, Trinh nữ hoàng cung, Sắc xuân EVA, Curcumin nano plus, Khớp an bình, Họng an khang, An phế Poloco, Thymokid Mymy, Mymu Kid, Mymy Calci, Dạ dày Bà Đang.

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu doanh nghiệp dừng lưu thông và thu hồi toàn bộ 13 sản phẩm này kể từ ngày 19/11.

Quyết định thu hồi do trước đó công ty xin nộp lại hồ sơ công bố sản phẩm.

Lê Nga