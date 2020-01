Bộ Y tế lo nhiễm chéo viêm phổi Vũ Hán trong bệnh viện

Hà NộiCục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế địa phương và các bệnh viện kiểm soát lây nhiễm chéo viêm phổi cấp do virus nCoV.

Ngày 24/1 Bộ Y tế họp khẩn về công tác chống bệnh viêm phổi Vũ Hán. Cục Khám chữa bệnh chỉ đạo các bệnh viện phải bố trí khu vực chờ, khu vực khám riêng cho người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV, có biển báo và chỉ dẫn rõ ràng.

Khoa Khám bệnh, khoa Cấp cứu, cần tổ chức sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV ngay tại nơi đón tiếp. Bảo đảm đủ các phương tiện phục vụ phòng ngừa, đặc biệt trang phục phòng hộ cá nhân, dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế.

"Người bệnh cấp cứu đến thẳng khoa cấp cứu, thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của cơ sở khám chữa bệnh", hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở điều trị cần tuân thủ phòng ngừa chuẩn như vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp; sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; phòng ngừa chấn thương do vật sắc nhọn; quản lý chất thải; vệ sinh bề mặt... Các đơn vị phòng ngừa dựa theo đường lây truyền (đường tiếp xúc, đường giọt bắn và đường không khí).

Đơn vị y tế tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh mang khẩu trang, vệ sinh hô hấp. Khuyến khích tất cả người bệnh và người nhà mang khẩu trang khi đến khoa Khám bệnh qua loa đài, hướng dẫn trực tiếp bằng poster, tờ rơi...

Các buồng bệnh nhân phải tăng cường vệ sinh sàn bằng hóa chất khử khuẩn. Bảo đảm các phòng khám, phòng lưu người bệnh nhiễm nCoV được thông khí tốt.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngày 23/1. Ảnh: Nguyễn Chi.

Các khoa thu nhận, điều trị người nhiễm nCoV, cần có biển cảnh báo tại khu vực cách ly. Hạn chế tối đa người ra vào khu vực cách ly. Tuân thủ phòng ngừa chuẩn. Áp dụng cách ly phòng ngừa theo cả 3 đường lây, đặc biệt lưu ý phòng ngừa cách ly lây truyền theo đường tiếp xúc và giọt bắn. Áp dụng phòng ngừa cách ly lây truyền qua đường không khí khi có các thủ thuật có thể tạo ra hạt khí dung. Bảo đảm đủ các phương tiện phục vụ phòng ngừa, đặc biệt dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế.

Tại đây, bố trí kíp nhân viên y tế riêng để điều trị và chăm sóc người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV. Kíp nhân viên y tế này không tham gia điều trị, chăm sóc người bệnh khác nhằm phòng ngừa lây nhiễm.

Bảo đảm thông khí buồng bệnh tối thiểu 3 lần một ngày. Áp dụng triệt để gói biện pháp phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở máy, nếu người bệnh có đặt nội khí quản và gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết bệnh viện.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo hạn chế di chuyển người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV ra khỏi khu vực cách ly. Nếu cần vận chuyển, bố trí đường vận chuyển riêng, ít người lưu thông. Người bệnh và người nhà mang khẩu trang y tế, đặc biệt khi vận chuyển người bệnh ra ngoài khu vực cách ly.

Ngoài ra, dụng cụ sau khi sử dụng được thu gom, vận chuyển kín và xử lý tập trung tại Trung tâm Khử khuẩn - Tiệt khuẩn. Đồ vải sau khi sử dụng được thu gom, vận chuyển kín và xử lý tập trung tại nhà giặt. Tất cả chất thải rắn phát sinh trong khu vực cách ly được quản lý, xử lý như chất thải y tế nguy hại. Tăng cường vệ sinh sàn, bề mặt buồng bệnh bằng hóa chất khử khuẩn theo quy định.

Để phòng ngừa cho nhân viên y tế, người nhà người bệnh và khách đến thăm, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế tối đa nhân viên y tế, người nhà người bệnh và khách thăm vào buồng cáchly. Người vào buồng cách ly phải tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn về dự phòng khi vào khu vực cách ly.

Bệnh dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCoV) đang diễn biến phức tạp. Sáng 24/1, giới chức Trung Quốc thông báo số ca tử vong do viêm phổi virus nCoV đã tăng lên 25, tăng 8 người so một ngày trước. TRung Quốc phong tỏa thêm 7 thành phố, nâng số thành phố bị phong tỏa lên 10, nỗ lực ngăn chặn dịch viêm phổi.

Sau cuộc họp ngày 23/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định chưa tuyên bố bệnh viêm phổi do chủng virus nCoV ở Vũ Hán là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC)

Các chuyên gia cho rằng, chủng virus corona nCoV ảnh hưởng nhiều nhất đến người cao tuổi và có tiền sử bệnh tật. Gần một nửa số bệnh nhân viêm phổi tử vong tại Vũ Hán có độ tuổi từ 80 trở lên, hầu hết có vấn đề sức khỏe từ trước.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã xác nhận 2 ca bệnh dương tính với virus nCoV là ông Li Ding, sinh năm 1954 và con trai Li Zichao, sinh năm 1992. Hai cha con người Trung Quốc đã lây bệnh viêm phổi cấp cho nhau, do người cha từ Vũ Hán sang Việt Nam.

Bộ Y tế Việt Nam sáng 24/1 đã công bố hai số điện thoại "nóng" thông tin bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV 0989671115, 0963851919. Bộ khuyến cáo người dân liên hệ đến Cục Y tế dự phòng hoặc cơ quan y tế gần nhất, nếu nghi ngờ viêm phổi hoặc bị viêm phổi.

Lê Nga