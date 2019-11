Bộ Y tế chưa khuyến cáo 'cẩn trọng thuốc gây tê' sản phụ

Đà NẵngThứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận thuốc gây tê Bupivaicane khiến hai sản phụ tử vong, một nguy kịch.

Thông tin được Thứ trưởng Sơn cho biết trưa 21/11 khi đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm sản phụ 33 tuổi bị tai biến nghi do thuốc gây tê tủy sống.

Theo Thứ trưởng Sơn, ba sản phụ gặp tai biến sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống Bupivaicane. Tuy vậy hiện chưa thể kết luận nguyên nhân do thuốc gây tê, mà cần phân tích nhiều yếu tố trong đó có xem xét về độ an toàn thuốc, quy trình và phản ứng sau tai biến. Do đó Bộ Y tế chưa có khuyến cáo nào về thuốc gây tê Bupivaicane wpw spinal 0,5% heavy. Việc đưa ra khuyến cáo hay ngưng dùng một loại thuốc cần nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu liên quan, vì sẽ "rất ảnh hưởng đến công tác điều trị và mua sắm".

Mẫu thuốc gây tê đã được gửi về Trung tâm Quốc gia về kiểm tra và theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Đây là loại thuốc gây tê được nhiều cơ sở y tế trên cả nước sử dụng với số lượng lớn, như Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương... Trước đó chưa có báo cáo ca tai biến nào.

Theo Thứ trưởng, khi dùng thuốc xảy ra phản ứng thì nặng nhất là sốc phản vệ, sau đó tới ngộ độc và thuốc không an toàn, cách sử dụng không đúng kỹ thuật.

Sản phụ đã qua cơn ngy kịch, tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sáng 21/11. Ảnh: Nguyễn Đông.

Một hội đồng chuyên môn sẽ được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân tai biến. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết để đánh giá về độ an toàn của thuốc thì cần thời gian khoảng một tuần; còn đánh giá tạp chất trong thuốc gây tê cần dựa trên chất chuẩn và mất khoảng 1,5 đến 2 tháng. Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đang tiến hành kiểm tra mẫu thuốc.

Sở Y tế Đà Nẵng đã yêu cầu Bệnh viện Phụ nữ tạm thời đóng cửa khu vực phòng mổ, đình chỉ toàn bộ hoạt động phẫu thuật, chờ kết luận cuối cùng.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, đánh giá sự cố ba sản phụ gặp nạn là "tai biến y khoa vô cùng nghiêm trọng". Sau sự cố, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ đưa thuốc gây tê vào diện kiểm soát đặc biệt.

"Việc sử dụng thuốc nói chung và sử dụng thuốc gây tê, gây mê nằm trong quy trình kiểm soát chặt chẽ. Sau vụ việc này, chúng tôi đã báo cáo với Trung tâm kiểm nghiệm của Bộ Y tế để tìm hiểu lô thuốc đang sử dụng có vấn đề gì hay không", bà Yến nói.

Ngày 17/11, hai sản phụ 33 và 34 tuổi vào Bệnh viện Phụ nữ sinh mổ trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khi được tiêm thuốc gây tê tủy sống Bupivaicane xuất xứ Hà Lan, sản phụ có biểu hiện tê, đau vùng mông phải, khó chịu, co giật hai chi dưới... Bệnh viện Phụ nữ đã chuyển các bệnh nhân lên tuyến trên. Trong đó bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi (đã mổ bắt con) tử vong. Bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng (chưa phẫu thuật mổ bắt con), được cứu sống.

Gần một tháng trước, một sản phụ ở Đà Nẵng cũng vào Bệnh viện Phụ nữ sinh con, được tiêm thuốc gây tê, sau đó tử vong.

Ba trẻ sơ sinh sức khỏe bình thường.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn dừng sử dụng loại thuốc gây tê tủy sống Bupivaicane..

Thuốc gây tê Bupivaicane được Bệnh viện Phụ nữ nhập từ nhà cung cấp là Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, thay cho thuốc gây tê Marcain (Pháp) từ tháng 5 đến nay. Ba ống thuốc tiêm cho các bệnh nhân gặp nạn nằm trong số 380 ống thuốc được nhập khẩu trong đó 120 ống chưa sử dụng đã được niêm phong.