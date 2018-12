Bộ Y tế bác tin 'xin miễn truy cứu trách nhiệm' cho bác sĩ vụ tai biến Hòa Bình

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Y tế) bác bỏ thông tin Bộ có công văn gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với bác sĩ Hoàng Công Lương liên quan vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình. Ông Quang khẳng định: "Thông tin này là sai sự thật".

Theo ông Quang, quan điểm của Bộ Y tế từ khi xảy ra vụ tai biến chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân tử vong cuối tháng 5 năm ngoái, là mong muốn cơ quan điều tra theo đúng pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng, tránh oan sai, đúng người, đúng tội.

Gần đây một trang web đưa tin Bộ Y tế xin miễn truy cứu trách nhiệm với bác sĩ Lương. Bộ Y tế đã yêu cầu Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xác minh, xử lý trang web này. Kết quả kiểm tra của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho thấy đây là website hoạt động báo chí điện tử không phép, giả mạo giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trang này còn sử dụng tên miền quốc tế và không thông báo sử dụng tên miền quốc tế với Trung tâm Internet Việt Nam, có máy chủ lưu trữ website đặt tại Mỹ. Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý.

Trước đó, liên quan đến tai biến chạy thận Hòa Bình, theo cáo trạng của VKSND tỉnh, bác sĩ Hoàng Công Lương là người được đào tạo kỹ thuật lọc máu cơ bản, được Trưởng khoa giao trách nhiệm chuyên môn, ngày 20/5/2017 thừa lệnh trưởng khoa ký sửa máy lọc RO. Tới sáng 25/5/2017, bác sĩ Lương nhận được thông báo của cán bộ phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình là máy lọc nước đã sửa chữa xong. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ Lương đã không kiểm tra lại và không báo cáo với trưởng khoa mà vẫn cho bệnh nhân chạy thận dẫn tới sốc phản vệ khiến 8 người tử vong, 10 người khác nguy kịch.

Ngày 22/2, VKSND tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành cáo trạng và ra quyết định truy tố ba bị can, trong đó có bác sĩ Lương, về các tội "Vô ý làm chết người” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 28/2, VKSND tỉnh Hòa Bình có thông báo đính chính Quyết định truy tố. Theo đó, bác sĩ Lương chỉ bị truy tố với tội danh "thiếu trách nghiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an bắt tạm giam các cá nhân liên quan, trong đó có bác sĩ Lương. Ngay sau đó, Bộ Y tế đề nghị cho bác sĩ Lương được tại ngoại nên cơ quan công an đã thay đổi biện pháp ngăn chặn và cho bác sĩ Lương được tại ngoại. Theo ông Quang, thời điểm đó VKSND không phải miễn truy tố trách nhiệm hình sự, mà chỉ thay đổi biện pháp ngăn chặn với bác sĩ Lương và vẫn là bị can. "Do đó, việc bác sĩ Lương bị truy tố mới đây không có gì bất ngờ", tiến sĩ Quang nói.

Lê Nga