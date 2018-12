Bố vợ bỏng nặng vì bị con rể đốt do ghen

Tiến sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân Kim Mỹ Lai, 57 tuổi nhập viện từ Trà Vinh trong tình trạng bỏng lửa xăng rất nặng, diện tích 48% toàn thân kèm bỏng hô hấp, hai mắt cũng bị ảnh hưởng.

"Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại phòng săn sóc đặc biệt, có tiền căn tai biến mạch máu não", bác sĩ Hiệp cho biết. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn, thời gian điều trị dự kiến kéo dài tốn kém khoảng 300-500 triệu đồng.

Bệnh nhân trong phòng săn sóc đặc biệt. Ảnh: Lê Phương.

Ông Lai bị bỏng do con rể tạt xăng đốt. Tại cơ quan công an, con rể Thạch Sê Tha, 28 tuổi, cho biết do mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà cha ruột. Anh đến tìm thấy vợ và con riêng 9 tuổi nằm ngủ chung giường với cha vợ, nổi cơn ghen nên rút xăng từ xe máy tạt vào giường ba người đang ngủ rồi châm lửa đốt.

Lê Phương