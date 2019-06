Bộ ngực to bất thường cản trở vận động của người phụ nữ

Lam Phrai Si Nua, 46 tuổi, ở Thái Lan, hiện chưa rõ nguyên nhân khiến ngực trở nên to và nặng từ khoảng 9 tháng trước.

Bà Lam Phrai cho biết ngực phát triển bất thường cách đây 3 năm, to dần một cách khó kiểm soát 8-9 tháng trước, bên trái to hơn hẳn so với bên phải. Bà phải cuốn một miếng vải đỡ bộ ngực và buộc lại sau cổ để có thể đi lại sinh hoạt.

Sức nặng của bộ ngực tác động lên cột sống khiến bà bị đau cổ, vai và lưng, đi lại khó khăn. Tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn khiến người phụ nữ không thể di chuyển mà không dùng tới nạng.

Bà Lam Phrai phải dùng nạng để di chuyển do bộ ngực khổng lồ. Ảnh: Phitsanulok Hot News

Các bác sĩ loại bỏ khả năng bà có khối u ung thư, cũng không thể chẩn đoán rõ bệnh hay đưa ra phương pháp điều trị. Khám nhiều lần ở Bệnh viện Phutthachinarat, bác sĩ vẫn không biết tại sao ngực bệnh nhân phát triển bất thường, cũng không thể phẫu thuật cắt bỏ ngực khi chưa tìm được nguyên nhân.

Lam Phrai dự định khám lại vào ngày 19/7, tuy nhiên gia đình không đủ khả năng chi trả hóa đơn y tế. Bà kêu gọi sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm để có cơ hội phẫu thuật sớm nhất.

Thùy Anh (Theo Odditycentral )